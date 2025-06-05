Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Давайте прекратим": во Франции устали финансировать Украину - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250605/frantsiya-858221237.html
"Давайте прекратим": во Франции устали финансировать Украину
"Давайте прекратим": во Франции устали финансировать Украину - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Давайте прекратим": во Франции устали финансировать Украину
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал власти Франции прекратить оказание военной и финансовой поддержки Украине. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:20+0300
2025-06-05T12:20+0300
политика
украина
франция
эммануэль макрон
поставки оружия украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал власти Франции прекратить оказание военной и финансовой поддержки Украине."А сколько всего "французских солдат" на Украине"? Давайте прекратим участвовать в этом конфликте, давайте стремиться к миру, прекратив все поставки оружия, денег и военнослужащих!" — отреагировал политик в соцсети Х на сообщение о пропаже французского наемника на территории Украины.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении выделить Киеву дополнительную военную помощь в размере двух миллиардов евро, подчеркнув при этом продолжение сотрудничества в области разведки.Министерство обороны России ранее неоднократно заявляло, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, используются киевским режимом в качестве "пушечного мяса". Некоторые из них в интервью признавались в низком уровне координации с украинскими войсками и говорили о высоких рисках для жизни, сравнивая интенсивность конфликта с гораздо более серьезной, чем в Афганистане или на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20250605/vsu-858210652.html
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77df3d93120a8660baca12e43e09e249.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, эммануэль макрон, поставки оружия украине
Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, поставки оружия Украине
12:20 05.06.2025
 
"Давайте прекратим": во Франции устали финансировать Украину

Политик Филиппо призвал французские власти прекратить поставки оружия и денег Украине

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал власти Франции прекратить оказание военной и финансовой поддержки Украине.
"А сколько всего "французских солдат" на Украине"? Давайте прекратим участвовать в этом конфликте, давайте стремиться к миру, прекратив все поставки оружия, денег и военнослужащих!" — отреагировал политик в соцсети Х на сообщение о пропаже французского наемника на территории Украины.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении выделить Киеву дополнительную военную помощь в размере двух миллиардов евро, подчеркнув при этом продолжение сотрудничества в области разведки.
Министерство обороны России ранее неоднократно заявляло, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, используются киевским режимом в качестве "пушечного мяса". Некоторые из них в интервью признавались в низком уровне координации с украинскими войсками и говорили о высоких рисках для жизни, сравнивая интенсивность конфликта с гораздо более серьезной, чем в Афганистане или на Ближнем Востоке.
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Пленный рассказал, почему украинские военные не хотят воевать
08:26
 
ПолитикаУКРАИНАФРАНЦИЯЭммануэль Макронпоставки оружия Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала