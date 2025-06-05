https://1prime.ru/20250605/frantsiya-858221237.html

"Давайте прекратим": во Франции устали финансировать Украину

"Давайте прекратим": во Франции устали финансировать Украину - 05.06.2025, ПРАЙМ

"Давайте прекратим": во Франции устали финансировать Украину

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал власти Франции прекратить оказание военной и финансовой поддержки Украине. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T12:20+0300

2025-06-05T12:20+0300

2025-06-05T12:20+0300

политика

украина

франция

эммануэль макрон

поставки оружия украине

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал власти Франции прекратить оказание военной и финансовой поддержки Украине."А сколько всего "французских солдат" на Украине"? Давайте прекратим участвовать в этом конфликте, давайте стремиться к миру, прекратив все поставки оружия, денег и военнослужащих!" — отреагировал политик в соцсети Х на сообщение о пропаже французского наемника на территории Украины.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении выделить Киеву дополнительную военную помощь в размере двух миллиардов евро, подчеркнув при этом продолжение сотрудничества в области разведки.Министерство обороны России ранее неоднократно заявляло, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, используются киевским режимом в качестве "пушечного мяса". Некоторые из них в интервью признавались в низком уровне координации с украинскими войсками и говорили о высоких рисках для жизни, сравнивая интенсивность конфликта с гораздо более серьезной, чем в Афганистане или на Ближнем Востоке.

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украина

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украина, франция, эммануэль макрон, поставки оружия украине