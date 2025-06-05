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ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund
ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund - 05.06.2025, ПРАЙМ
ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund
ФСБ сообщила, что в России разоблачена разведывательно-подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в РФ. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T08:25+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ФСБ сообщила, что в России разоблачена разведывательно-подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в РФ. Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. "Одновременно разоблачена разведывательно-подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund, деятельность которого ранее уже была признана нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении.
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РОССИЯ, Технологии, МОСКВА, ЛОНДОН, ФСБ
ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund
ФСБ: в России разоблачена деятельность британского фонда Oxford Russia Fund
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ФСБ сообщила, что в России разоблачена разведывательно-подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в РФ.
Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.
"Одновременно разоблачена разведывательно-подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund, деятельность которого ранее уже была признана нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении.
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