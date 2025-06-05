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"Британский Совет" может использовать россиян "втемную", заявили в ФСБ

"Британский Совет" может использовать россиян "втемную", заявили в ФСБ - 05.06.2025, ПРАЙМ

"Британский Совет" может использовать россиян "втемную", заявили в ФСБ

Не исключено, что неправительственная организация "Британский Cовет" после признания нежелательной в РФ организацией будет использовать российских граждан... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T09:00+0300

2025-06-05T09:00+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Не исключено, что неправительственная организация "Британский Cовет" после признания нежелательной в РФ организацией будет использовать российских граждан "втемную", заявили в ФСБ России. "Теперь, после присвоения статуса нежелательной организации, можно с уверенностью говорить, что обратный путь в нашу страну "Британскому Совету" заказан. Вместе с тем, не исключаем, что он продолжит попытки использования наших граждан "втемную". Поэтому хотим предостеречь соотечественников от данного взаимодействия, так как оно влечет административную и уголовную ответственность", - сказал представитель ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.В ведомстве также отметили, что несмотря на то, что отделение неправительственной организации "Британский Совет" в РФ было закрыто, БС продолжал подрывную работу с позиций других стран.Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.

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россия, общество , москва, лондон, фсб