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ФСБ обвинила "Британский совет" в подрывной деятельности - 05.06.2025, ПРАЙМ
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ФСБ обвинила "Британский совет" в подрывной деятельности
ФСБ обвинила "Британский совет" в подрывной деятельности - 05.06.2025, ПРАЙМ
ФСБ обвинила "Британский совет" в подрывной деятельности
После начала российской спецоперации деятельность неправительственной организации "Британский совет" в России приобрела откровенно подрывной характер, через... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:00+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. После начала российской спецоперации деятельность неправительственной организации "Британский совет" в России приобрела откровенно подрывной характер, через возможности украинских беженцев эта НПО добывала сведения о ситуации в новых регионах и дисклокации российских войск, говорится в материалах ФСБ РФ. "После начала СВО ВС РФ на Украине деятельность "Британского совета" приобрела откровенно подрывной характер. Так, через возможности украинских беженцев, используя их родственные и близкие связи на территории Украины, "Британский совет" организовал работу по добыванию разведывательной информации о развитии ситуации в новых регионах, сведений о дислокации российских войск и прочем", - говорится в материалах. Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.
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россия, украина, москва, фсб, нпо
РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, ФСБ, НПО
12:00 05.06.2025
 
ФСБ обвинила "Британский совет" в подрывной деятельности

ФСБ: деятельность "Британского совета" в России приобрела подрывной характер

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. После начала российской спецоперации деятельность неправительственной организации "Британский совет" в России приобрела откровенно подрывной характер, через возможности украинских беженцев эта НПО добывала сведения о ситуации в новых регионах и дисклокации российских войск, говорится в материалах ФСБ РФ.
"После начала СВО ВС РФ на Украине деятельность "Британского совета" приобрела откровенно подрывной характер. Так, через возможности украинских беженцев, используя их родственные и близкие связи на территории Украины, "Британский совет" организовал работу по добыванию разведывательной информации о развитии ситуации в новых регионах, сведений о дислокации российских войск и прочем", - говорится в материалах.
Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.
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