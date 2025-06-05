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ФСБ сообщила о попытке подрыва железнодорожных путей в Воронежской области - 05.06.2025, ПРАЙМ
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ФСБ сообщила о попытке подрыва железнодорожных путей в Воронежской области
ФСБ сообщила о попытке подрыва железнодорожных путей в Воронежской области - 05.06.2025, ПРАЙМ
ФСБ сообщила о попытке подрыва железнодорожных путей в Воронежской области
В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области, сообщает ЦОС ФСБ... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T13:25+0300
2025-06-05T13:25+0300
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, предотвращено повреждение поезда, что помогло избежать человеческих жертв. Все обстоятельства произошедшего расследуются, проводится осмотр места происшествия, уточнили в ФСБ, добавив, что по имеющимся первым признакам есть все основания возбуждения уголовного дела по статье "терроризм".
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россия, общество , фсб
Происшествия, РОССИЯ, Общество , ФСБ
13:25 05.06.2025
 
ФСБ сообщила о попытке подрыва железнодорожных путей в Воронежской области

ФСБ: взрыв повредил ж/д путь в Воронежской области перед прохождением поезда

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, предотвращено повреждение поезда, что помогло избежать человеческих жертв.
Все обстоятельства произошедшего расследуются, проводится осмотр места происшествия, уточнили в ФСБ, добавив, что по имеющимся первым признакам есть все основания возбуждения уголовного дела по статье "терроризм".
#Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
В Воронежской области остановили поезда после повреждения ж/д полотна
11:19
 
ПроисшествияРОССИЯОбществоФСБ
 
 
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