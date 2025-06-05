https://1prime.ru/20250605/fsb-858228155.html

ФСБ сообщила о попытке подрыва железнодорожных путей в Воронежской области

ФСБ сообщила о попытке подрыва железнодорожных путей в Воронежской области - 05.06.2025, ПРАЙМ

ФСБ сообщила о попытке подрыва железнодорожных путей в Воронежской области

В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области, сообщает ЦОС ФСБ... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T13:25+0300

2025-06-05T13:25+0300

2025-06-05T13:25+0300

происшествия

россия

общество

фсб

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, предотвращено повреждение поезда, что помогло избежать человеческих жертв. Все обстоятельства произошедшего расследуются, проводится осмотр места происшествия, уточнили в ФСБ, добавив, что по имеющимся первым признакам есть все основания возбуждения уголовного дела по статье "терроризм".

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россия, общество , фсб