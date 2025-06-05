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Фьючерсы Уолл-стрит слабо колеблются перед выходом статистики по США

Фьючерсы Уолл-стрит слабо колеблются перед выходом статистики по США - 05.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит слабо колеблются перед выходом статистики по США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит показывают слабую разнонаправленную динамику в четверг перед выходом данных по первичным заявкам на пособие по... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T15:11+0300

2025-06-05T15:11+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит показывают слабую разнонаправленную динамику в четверг перед выходом данных по первичным заявкам на пособие по безработице и торговому балансу США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,05% - до 42 521 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - опускался на 0,01%, до 21 764,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - рос на 0,01%, до 5 981,5 пункта. Участники торгов ждут данных по рынку труда США, которые учитываются Федеральным резервом в решениях по денежно-кредитной политике. В четверг министерство труда США опубликует статистику по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 31 мая. Аналитики предполагают, что показатель снизился на 5 тысяч - до 235 тысяч заявок. Кроме того, министерство торговли США в четверг обнародует данные о состоянии торгового баланса страны. Ожидается, что его дефицит в апреле сократился до 94 миллиардов долларов со 140,5 миллиардов в марте.

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рынок, торги, индексы, сша, nasdaq composite