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Россия инвестирует в газовые проекты Ирана восемь миллиардов долларов - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Россия инвестирует в газовые проекты Ирана восемь миллиардов долларов
Россия инвестирует в газовые проекты Ирана восемь миллиардов долларов - 05.06.2025, ПРАЙМ
Россия инвестирует в газовые проекты Ирана восемь миллиардов долларов
Россия инвестирует в газовые проекты Ирана восемь миллиардов долларов, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T10:45+0300
2025-06-05T10:59+0300
энергетика
газ
иран
тегеран
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Россия инвестирует в газовые проекты Ирана восемь миллиардов долларов, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."В соответствии с договоренностями двух стран Россия инвестирует в газовые проекты Ирана восемь миллиардов долларов", - приводит посольство слова дипломата в Telegram-канале.По его словам, часть суммы - порядка пяти миллиардов - уже предусмотрена договорами, остальная часть договоренностей ожидает окончательного утверждения."В 2024 году Россия была крупнейшим иностранным инвестором в Иране", - сказал глава дипмиссии, комментируя инвестиции в энергетику и нефтегазовую сферу.Комментируя соединение российской платежной системы "Мир" с иранской Shetab, Джалали сообщил, что это создало условия для осуществления платежей представителей малого бизнеса, иранских студентов в России и туристов. По его словам, в скором времени этот проект будет доработан.Посол также отметил, что Тегеран ждет президента РФ Владимира Путина с визитом в ближайшее время.В мае официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что Иран готовится к приезду Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что точные сроки визита президента РФ в Иран пока не согласованы, действующее приглашение посетить страну у него есть.
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газ, иран, тегеран
Энергетика, Газ, ИРАН, Тегеран
10:45 05.06.2025 (обновлено: 10:59 05.06.2025)
 
Россия инвестирует в газовые проекты Ирана восемь миллиардов долларов

Посол Джалали: РФ инвестирует в газовые проекты Ирана восемь миллиардов долларов

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Россия инвестирует в газовые проекты Ирана восемь миллиардов долларов, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"В соответствии с договоренностями двух стран Россия инвестирует в газовые проекты Ирана восемь миллиардов долларов", - приводит посольство слова дипломата в Telegram-канале.
По его словам, часть суммы - порядка пяти миллиардов - уже предусмотрена договорами, остальная часть договоренностей ожидает окончательного утверждения.
"В 2024 году Россия была крупнейшим иностранным инвестором в Иране", - сказал глава дипмиссии, комментируя инвестиции в энергетику и нефтегазовую сферу.
Комментируя соединение российской платежной системы "Мир" с иранской Shetab, Джалали сообщил, что это создало условия для осуществления платежей представителей малого бизнеса, иранских студентов в России и туристов. По его словам, в скором времени этот проект будет доработан.
Посол также отметил, что Тегеран ждет президента РФ Владимира Путина с визитом в ближайшее время.
В мае официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что Иран готовится к приезду Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что точные сроки визита президента РФ в Иран пока не согласованы, действующее приглашение посетить страну у него есть.
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