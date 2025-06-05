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Норвежская Equinor и британская Centrica договорились о поставках газа

Норвежская Equinor и британская Centrica договорились о поставках газа - 05.06.2025, ПРАЙМ

Норвежская Equinor и британская Centrica договорились о поставках газа

Норвежская энергетическая Equinor и британская Centrica договорились о поставках в Великобританию газа сроком на 10 лет на общую сумму примерно в 20 миллиардов... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T15:17+0300

2025-06-05T15:17+0300

2025-06-05T15:17+0300

энергетика

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor и британская Centrica договорились о поставках в Великобританию газа сроком на 10 лет на общую сумму примерно в 20 миллиардов фунтов стерлингов, или около 27 миллиардов долларов, при этом годовые поставки покроют около 10% спроса королевства на газ, говорится в релизе Equinor. "Equinor и Centrica подписали долгосрочное соглашение о продаже газа в объеме 55 ТВт.ч в год (около 5 миллиардов кубометров) в течение 10 лет, начиная с 1 октября 2025 года, на условиях, отражающих рыночные цены. Общая стоимость контракта составит около 20 миллиардов фунтов стерлингов при условии текущих цен... Ежегодные объемы по данному соглашению будут покрывать почти 10% общего годового спроса на газ в Великобритании", - говорится в релизе. Там отмечается, что в 2024 году потребность Великобритании в газе составила 55,8 миллиарда кубометров. Примерно две трети спроса Великобритании на газ обеспечиваются поставками из Норвегии, где основным поставщиком является Equinor, указывается в релизе. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия. Centrica - ведущая энергетическая компания в Великобритании. Основана в 1997 году. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже в составе индекса FTSE 100.

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газ, великобритания, норвегия, equinor, лондонская фондовая биржа