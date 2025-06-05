Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" в 2024 году нарастил поставки газа в Узбекистан в 4,4 раза - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250605/gaz-858235417.html
"Газпром" в 2024 году нарастил поставки газа в Узбекистан в 4,4 раза
"Газпром" в 2024 году нарастил поставки газа в Узбекистан в 4,4 раза - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром" в 2024 году нарастил поставки газа в Узбекистан в 4,4 раза
"Газпром" в прошлом году нарастил поставки газа в Узбекистан по системе магистральных газопроводов (МГ) "Средняя Азия – Центр" в 4,4 раза, или на 4,36 миллиарда | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T16:23+0300
2025-06-05T16:23+0300
энергетика
газ
россия
узбекистан
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/31/839693197_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_7bef02726bf71c8679d6eaa8275b0877.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. "Газпром" в прошлом году нарастил поставки газа в Узбекистан по системе магистральных газопроводов (МГ) "Средняя Азия – Центр" в 4,4 раза, или на 4,36 миллиарда кубометров, до 5,64 миллиарда кубометров, говорится в годовом отчете компании. Поставки в 2023 году составили 1,28 миллиарда кубометров. "Газпром" в зимний период 2023–2024 годов обеспечил поставки газа в Узбекистан по МГ "Средняя Азия – Центр" на уровне максимальной технической возможности, указали в компании. Поставки "Газпрома" в регион в долгосрочной перспективе будут способствовать динамичному развитию экономик стран Центральной Азии, отмечается в отчете. Российский газ пошел в Узбекистан в октябре 2023 года. Поставки организованы в реверсном режиме по выделенному комбинированному маршруту МГ "Средняя Азия – Центр – IV" и "Средняя Азия – Центр – V". "Газпром" в июне 2024 года заключил контракты на поставку природного газа в Киргизию на 2025–2040 годы. Объемы контрактных обязательств не раскрывались.
https://1prime.ru/20250605/gazprom-858234480.html
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/31/839693197_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_12b19139119c939c061de6769b6e04f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, узбекистан, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Газпром
16:23 05.06.2025
 
"Газпром" в 2024 году нарастил поставки газа в Узбекистан в 4,4 раза

"Газпром": поставки газа в Узбекистан в 2024 году выросли до 5,64 миллиарда кубометров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. "Газпром" в прошлом году нарастил поставки газа в Узбекистан по системе магистральных газопроводов (МГ) "Средняя Азия – Центр" в 4,4 раза, или на 4,36 миллиарда кубометров, до 5,64 миллиарда кубометров, говорится в годовом отчете компании.
Поставки в 2023 году составили 1,28 миллиарда кубометров.
"Газпром" в зимний период 2023–2024 годов обеспечил поставки газа в Узбекистан по МГ "Средняя Азия – Центр" на уровне максимальной технической возможности, указали в компании.
Поставки "Газпрома" в регион в долгосрочной перспективе будут способствовать динамичному развитию экономик стран Центральной Азии, отмечается в отчете.
Российский газ пошел в Узбекистан в октябре 2023 года. Поставки организованы в реверсном режиме по выделенному комбинированному маршруту МГ "Средняя Азия – Центр – IV" и "Средняя Азия – Центр – V".
"Газпром" в июне 2024 года заключил контракты на поставку природного газа в Киргизию на 2025–2040 годы. Объемы контрактных обязательств не раскрывались.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
"Газпром" поставил потребителям РФ рекордные 395,8 млрд кубометров газа
15:58
 
ЭнергетикаГазРОССИЯУЗБЕКИСТАНГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала