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"Газпром" в 2024 году нарастил поставки газа в Узбекистан в 4,4 раза

"Газпром" в 2024 году нарастил поставки газа в Узбекистан в 4,4 раза - 05.06.2025, ПРАЙМ

"Газпром" в 2024 году нарастил поставки газа в Узбекистан в 4,4 раза

"Газпром" в прошлом году нарастил поставки газа в Узбекистан по системе магистральных газопроводов (МГ) "Средняя Азия – Центр" в 4,4 раза, или на 4,36 миллиарда | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T16:23+0300

2025-06-05T16:23+0300

2025-06-05T16:23+0300

энергетика

газ

россия

узбекистан

газпром

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. "Газпром" в прошлом году нарастил поставки газа в Узбекистан по системе магистральных газопроводов (МГ) "Средняя Азия – Центр" в 4,4 раза, или на 4,36 миллиарда кубометров, до 5,64 миллиарда кубометров, говорится в годовом отчете компании. Поставки в 2023 году составили 1,28 миллиарда кубометров. "Газпром" в зимний период 2023–2024 годов обеспечил поставки газа в Узбекистан по МГ "Средняя Азия – Центр" на уровне максимальной технической возможности, указали в компании. Поставки "Газпрома" в регион в долгосрочной перспективе будут способствовать динамичному развитию экономик стран Центральной Азии, отмечается в отчете. Российский газ пошел в Узбекистан в октябре 2023 года. Поставки организованы в реверсном режиме по выделенному комбинированному маршруту МГ "Средняя Азия – Центр – IV" и "Средняя Азия – Центр – V". "Газпром" в июне 2024 года заключил контракты на поставку природного газа в Киргизию на 2025–2040 годы. Объемы контрактных обязательств не раскрывались.

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газ, россия, узбекистан, газпром