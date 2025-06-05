https://1prime.ru/20250605/gazoprovod-858238000.html

Туркмения и Индия обсудили реализацию газопровода ТАПИ

Туркмения и Индия обсудили реализацию газопровода ТАПИ - 05.06.2025, ПРАЙМ

Туркмения и Индия обсудили реализацию газопровода ТАПИ

Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в Нью-Дели реализацию проекта... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T17:46+0300

2025-06-05T17:46+0300

2025-06-05T17:46+0300

энергетика

газ

туркмения

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тапи

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АШХАБАД, 5 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в Нью-Дели реализацию проекта газопровода Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство. "В Нью-Дели состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром… Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений… Констатирована важность реализации проекта международного газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия", – говорится в сообщении. В ходе встречи министры обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах информационных технологий, транспорта и логистики, а также в текстильной, химической, нефтехимической и фармацевтической отраслях промышленности. Дипломаты высоко оценили эффективность двустороннего партнерства на региональном и международном уровнях. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации торгово-экономического взаимодействия и совершенствовании договорно-правовой базы отношений между двумя странами, добавили в туркменском ведомстве. Газопровод ТАПИ является крупнейшим региональным энергетическим проектом протяженностью 1821 километр с пропускной способностью 33 миллиарда кубометров природного газа в год. Строительство магистрали началось в 2015 году на территории Туркмении. Согласно проекту, газопровод пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан и достигнет пункта Фазилка на индийско-пакистанской границе.

https://1prime.ru/20250517/gazoprovod-857680261.html

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газ, туркмения, индия, тапи