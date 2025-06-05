https://1prime.ru/20250605/gazoprovod-858238000.html
Туркмения и Индия обсудили реализацию газопровода ТАПИ
Туркмения и Индия обсудили реализацию газопровода ТАПИ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Туркмения и Индия обсудили реализацию газопровода ТАПИ
Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в Нью-Дели реализацию проекта... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T17:46+0300
2025-06-05T17:46+0300
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АШХАБАД, 5 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в Нью-Дели реализацию проекта газопровода Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство. "В Нью-Дели состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром… Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений… Констатирована важность реализации проекта международного газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия", – говорится в сообщении. В ходе встречи министры обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах информационных технологий, транспорта и логистики, а также в текстильной, химической, нефтехимической и фармацевтической отраслях промышленности. Дипломаты высоко оценили эффективность двустороннего партнерства на региональном и международном уровнях. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации торгово-экономического взаимодействия и совершенствовании договорно-правовой базы отношений между двумя странами, добавили в туркменском ведомстве. Газопровод ТАПИ является крупнейшим региональным энергетическим проектом протяженностью 1821 километр с пропускной способностью 33 миллиарда кубометров природного газа в год. Строительство магистрали началось в 2015 году на территории Туркмении. Согласно проекту, газопровод пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан и достигнет пункта Фазилка на индийско-пакистанской границе.
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газ, туркмения, индия, тапи
Энергетика, Газ, ТУРКМЕНИЯ, ИНДИЯ, ТАПИ
Туркмения и Индия обсудили реализацию газопровода ТАПИ
Главы МИД Туркмении и Индии обсудили в Нью-Дели реализацию газопровода ТАПИ
АШХАБАД, 5 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в Нью-Дели реализацию проекта газопровода Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.
"В Нью-Дели состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром… Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений… Констатирована важность реализации проекта международного газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия", – говорится в сообщении.
В ходе встречи министры обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах информационных технологий, транспорта и логистики, а также в текстильной, химической, нефтехимической и фармацевтической отраслях промышленности.
Дипломаты высоко оценили эффективность двустороннего партнерства на региональном и международном уровнях. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации торгово-экономического взаимодействия и совершенствовании договорно-правовой базы отношений между двумя странами, добавили в туркменском ведомстве.
Газопровод ТАПИ является крупнейшим региональным энергетическим проектом протяженностью 1821 километр с пропускной способностью 33 миллиарда кубометров природного газа в год. Строительство магистрали началось в 2015 году на территории Туркмении. Согласно проекту, газопровод пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан и достигнет пункта Фазилка на индийско-пакистанской границе.
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