Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туркмения и Индия обсудили реализацию газопровода ТАПИ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250605/gazoprovod-858238000.html
Туркмения и Индия обсудили реализацию газопровода ТАПИ
Туркмения и Индия обсудили реализацию газопровода ТАПИ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Туркмения и Индия обсудили реализацию газопровода ТАПИ
Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в Нью-Дели реализацию проекта... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T17:46+0300
2025-06-05T17:46+0300
энергетика
газ
туркмения
индия
тапи
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75727/44/757274429_0:52:800:502_1920x0_80_0_0_a2e6cb365962ad3b5ba6039b990d6724.jpg
АШХАБАД, 5 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в Нью-Дели реализацию проекта газопровода Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство. "В Нью-Дели состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром… Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений… Констатирована важность реализации проекта международного газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия", – говорится в сообщении. В ходе встречи министры обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах информационных технологий, транспорта и логистики, а также в текстильной, химической, нефтехимической и фармацевтической отраслях промышленности. Дипломаты высоко оценили эффективность двустороннего партнерства на региональном и международном уровнях. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации торгово-экономического взаимодействия и совершенствовании договорно-правовой базы отношений между двумя странами, добавили в туркменском ведомстве. Газопровод ТАПИ является крупнейшим региональным энергетическим проектом протяженностью 1821 километр с пропускной способностью 33 миллиарда кубометров природного газа в год. Строительство магистрали началось в 2015 году на территории Туркмении. Согласно проекту, газопровод пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан и достигнет пункта Фазилка на индийско-пакистанской границе.
https://1prime.ru/20250517/gazoprovod-857680261.html
туркмения
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75727/44/757274429_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_025153cf303feca7c5f76ac99ea9c750.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, туркмения, индия, тапи
Энергетика, Газ, ТУРКМЕНИЯ, ИНДИЯ, ТАПИ
17:46 05.06.2025
 
Туркмения и Индия обсудили реализацию газопровода ТАПИ

Главы МИД Туркмении и Индии обсудили в Нью-Дели реализацию газопровода ТАПИ

ТАПИ
ТАПИ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АШХАБАД, 5 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в Нью-Дели реализацию проекта газопровода Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.
"В Нью-Дели состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром… Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений… Констатирована важность реализации проекта международного газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия", – говорится в сообщении.
В ходе встречи министры обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах информационных технологий, транспорта и логистики, а также в текстильной, химической, нефтехимической и фармацевтической отраслях промышленности.
Дипломаты высоко оценили эффективность двустороннего партнерства на региональном и международном уровнях. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации торгово-экономического взаимодействия и совершенствовании договорно-правовой базы отношений между двумя странами, добавили в туркменском ведомстве.
Газопровод ТАПИ является крупнейшим региональным энергетическим проектом протяженностью 1821 километр с пропускной способностью 33 миллиарда кубометров природного газа в год. Строительство магистрали началось в 2015 году на территории Туркмении. Согласно проекту, газопровод пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан и достигнет пункта Фазилка на индийско-пакистанской границе.
Строительство газопровода «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года
17 мая, 20:50
 
ЭнергетикаГазТУРКМЕНИЯИНДИЯТАПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала