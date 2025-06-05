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"Газпром" поставил потребителям РФ рекордные 395,8 млрд кубометров газа
"Газпром" поставил потребителям РФ рекордные 395,8 млрд кубометров газа - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром" поставил потребителям РФ рекордные 395,8 млрд кубометров газа
"Газпром" в 2024 году поставил российским потребителям рекордные за всю историю 395,8 миллиарда кубометров газа, нарастив показатель на 5,5% в годовом... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:58+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. "Газпром" в 2024 году поставил российским потребителям рекордные за всю историю 395,8 миллиарда кубометров газа, нарастив показатель на 5,5% в годовом выражении, следует из сообщения компании. "По итогам 2024 года по газотранспортной системе ПАО "Газпром" для российских потребителей поставлено 395,8 миллиарда кубометров газа, что является рекордом за всю историю осуществления поставок", – говорится в годовом отчете компании. Согласно отчету, в 2023 год российским потребителям было поставлено 375,3 миллиарда кубометров газа. Таким образом, рост составил 5,5%. Новый абсолютный исторический максимум суточных поставок газа из единой системы газоснабжения был дважды достигнут в январе прошлого года: 12 января – 1,788 миллиарда кубометров, 13 января – почти 1,815 миллиарда кубометров. Кроме того, максимумы суточных поставок газа для июня, июля и августа обновлялись 15 раз, в том числе дважды был установлен исторический рекорд летних суточных поставок. Рекорды месячных поставок газа установлены для октября и ноября.
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газ, газпром, россия
Энергетика, Газ, Газпром, РОССИЯ
"Газпром" поставил потребителям РФ рекордные 395,8 млрд кубометров газа
"Газпром": в 2024 году поставки газа потребителям РФ выросли на 5,5%, достигнув рекорда
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. "Газпром" в 2024 году поставил российским потребителям рекордные за всю историю 395,8 миллиарда кубометров газа, нарастив показатель на 5,5% в годовом выражении, следует из сообщения компании.
"По итогам 2024 года по газотранспортной системе ПАО "Газпром" для российских потребителей поставлено 395,8 миллиарда кубометров газа, что является рекордом за всю историю осуществления поставок", – говорится в годовом отчете компании.
Согласно отчету, в 2023 год российским потребителям было поставлено 375,3 миллиарда кубометров газа. Таким образом, рост составил 5,5%.
Новый абсолютный исторический максимум суточных поставок газа из единой системы газоснабжения был дважды достигнут в январе прошлого года: 12 января – 1,788 миллиарда кубометров, 13 января – почти 1,815 миллиарда кубометров.
Кроме того, максимумы суточных поставок газа для июня, июля и августа обновлялись 15 раз, в том числе дважды был установлен исторический рекорд летних суточных поставок. Рекорды месячных поставок газа установлены для октября и ноября.
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