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Генпрокуратура констатировала сохранение иностранного контроля над ПНТ - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Генпрокуратура констатировала сохранение иностранного контроля над ПНТ
Генпрокуратура констатировала сохранение иностранного контроля над ПНТ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура констатировала сохранение иностранного контроля над ПНТ
Генеральная прокуратура РФ констатировала, что иностранный контроль над АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) сохраняется, поскольку компания, где доля... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T10:22+0300
2025-06-05T10:22+0300
россия
петербург
ленинградская область
росимущество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ констатировала, что иностранный контроль над АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) сохраняется, поскольку компания, где доля государства возросла до 55%, игнорирует требования Росимущества о созыве внеочередного собрания акционеров и избрании нового состава совета директоров, следует из материалов дела о сделках с акциями ПНТ. В апреле арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании ничтожным ряда сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность РФ переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. При этом восстанавливаются и 1008 акций, аннулированных по решению собрания акционеров компании в ноябре 2016 года в рамках решения об уменьшении уставного капитала ПНТ. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных. В начале мая АО "Петербургский нефтяной терминал", а также его иностранный акционер "Туджунга Энтерпрайз Лимитед", один из конечных бенефициаров этой компании Михаил Скигин и председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева оспорили решение арбитражного суда Петербурга в апелляционном суде. Слушания назначены на 8 июля. Согласно материалам дела, Генпрокуратура обратилась в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер по иску. Надзорное ведомство потребовало запретить Васильевой, которой принадлежит около 45% акций ПНТ, участвовать в собраниях акционеров компании. Как указала ГП РФ, позиция которой приводится в определении апелляционного арбитражного суда, в настоящее время 54,99% акций ПНТ зачислены на счет Росимущества, направившего в адрес совета директоров компании требование о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросу избрания нового состава совета директоров и смены менеджмента "в целях установления операционного контроля над АО "Петербургский нефтяной терминал". "Однако общество, получив требования, до настоящего времени их не рассмотрело и общее собрание акционеров не созвало. По настоящее время предприятие продолжает находиться под управлением группы лиц с иностранным участием. Они влияют на деятельность общества, блокируют принимаемые для его развития решения, что создает угрозу стабильному функционированию актива", – приводится позиция Генпрокуратуры в определении апелляционного суда. Суд не удовлетворил ходатайство надзорного ведомства о принятии обеспечительных мер, поскольку, по его оценке, "истребуемая заявителем обеспечительная мера не связана с предметом заявленного искового требования, а направлена на решение вопросов об оперативном управлении обществом". В мае арбитражный суд Петербурга принял к производству иск Росимущества к ПНТ с требованием созыва внеочередного собрания акционеров. Слушания назначены на 11 июня. АО "Петербургский нефтяной терминал" в октябре 2024 года заявляло о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин сообщали, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат председателю совета директоров ПНТ Елене Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций
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россия, петербург, ленинградская область, росимущество
РОССИЯ, Петербург, Ленинградская область, Росимущество
10:22 05.06.2025
 
Генпрокуратура констатировала сохранение иностранного контроля над ПНТ

Генпрокуратура России констатировала сохранение иностранного контроля над ПНТ

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ констатировала, что иностранный контроль над АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) сохраняется, поскольку компания, где доля государства возросла до 55%, игнорирует требования Росимущества о созыве внеочередного собрания акционеров и избрании нового состава совета директоров, следует из материалов дела о сделках с акциями ПНТ.
В апреле арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании ничтожным ряда сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность РФ переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. При этом восстанавливаются и 1008 акций, аннулированных по решению собрания акционеров компании в ноябре 2016 года в рамках решения об уменьшении уставного капитала ПНТ. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных.
В начале мая АО "Петербургский нефтяной терминал", а также его иностранный акционер "Туджунга Энтерпрайз Лимитед", один из конечных бенефициаров этой компании Михаил Скигин и председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева оспорили решение арбитражного суда Петербурга в апелляционном суде. Слушания назначены на 8 июля.
Согласно материалам дела, Генпрокуратура обратилась в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер по иску. Надзорное ведомство потребовало запретить Васильевой, которой принадлежит около 45% акций ПНТ, участвовать в собраниях акционеров компании.
Как указала ГП РФ, позиция которой приводится в определении апелляционного арбитражного суда, в настоящее время 54,99% акций ПНТ зачислены на счет Росимущества, направившего в адрес совета директоров компании требование о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросу избрания нового состава совета директоров и смены менеджмента "в целях установления операционного контроля над АО "Петербургский нефтяной терминал".
"Однако общество, получив требования, до настоящего времени их не рассмотрело и общее собрание акционеров не созвало. По настоящее время предприятие продолжает находиться под управлением группы лиц с иностранным участием. Они влияют на деятельность общества, блокируют принимаемые для его развития решения, что создает угрозу стабильному функционированию актива", – приводится позиция Генпрокуратуры в определении апелляционного суда.
Суд не удовлетворил ходатайство надзорного ведомства о принятии обеспечительных мер, поскольку, по его оценке, "истребуемая заявителем обеспечительная мера не связана с предметом заявленного искового требования, а направлена на решение вопросов об оперативном управлении обществом".
В мае арбитражный суд Петербурга принял к производству иск Росимущества к ПНТ с требованием созыва внеочередного собрания акционеров. Слушания назначены на 11 июня.
АО "Петербургский нефтяной терминал" в октябре 2024 года заявляло о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин сообщали, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат председателю совета директоров ПНТ Елене Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ
17 апреля, 09:47
 
РОССИЯПетербургЛенинградская областьРосимущество
 
 
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