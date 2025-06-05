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Генсек "Аль-Фараби" назвал слова Путина о терактах посланием Западу - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Генсек "Аль-Фараби" назвал слова Путина о терактах посланием Западу
Генсек "Аль-Фараби" назвал слова Путина о терактах посланием Западу - 05.06.2025, ПРАЙМ
Генсек "Аль-Фараби" назвал слова Путина о терактах посланием Западу
Заявления президента России Владимира Путина о терактах, совершенных Украиной, представляют собой послание Киеву и странам Запада, заявил РИА Новости генсек... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T00:22+0300
2025-06-05T00:22+0300
россия
экономика
украина
киев
запад
владимир путин
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КАИР, 5 июн - ПРАЙМ. Заявления президента России Владимира Путина о терактах, совершенных Украиной, представляют собой послание Киеву и странам Запада, заявил РИА Новости генсек египетского центра стратегических и политических исследований "Аль-Фараби" Мухтар Губаши. "Украинская сторона думает, что эти атаки представляют собой давление на российскую сторону для отказа от некоторых условий, однако слова президента России Владимира Путина стали важным посланием для Украины и западных стран", - сказал Губаши. По его мнению, Россия хорошо знает, что эти теракты были совершены Украиной при логистической помощи главных стран Запада. "Эти атаки подтверждают недобрые намерения Киева в отношении переговорного политического процесса с Москвой", - отметил Губаши. В среду президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства РФ, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между РФ и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса. Комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, Путин задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
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россия, украина, киев, запад, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Путин
00:22 05.06.2025
 
Генсек "Аль-Фараби" назвал слова Путина о терактах посланием Западу

Генсек "Аль-Фараби": слова Путина о терактах являются посланием Киеву и Западу

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КАИР, 5 июн - ПРАЙМ. Заявления президента России Владимира Путина о терактах, совершенных Украиной, представляют собой послание Киеву и странам Запада, заявил РИА Новости генсек египетского центра стратегических и политических исследований "Аль-Фараби" Мухтар Губаши.
"Украинская сторона думает, что эти атаки представляют собой давление на российскую сторону для отказа от некоторых условий, однако слова президента России Владимира Путина стали важным посланием для Украины и западных стран", - сказал Губаши.
По его мнению, Россия хорошо знает, что эти теракты были совершены Украиной при логистической помощи главных стран Запада.
"Эти атаки подтверждают недобрые намерения Киева в отношении переговорного политического процесса с Москвой", - отметил Губаши.
В среду президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства РФ, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между РФ и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса.
Комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, Путин задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
 
ЭкономикаРОССИЯУКРАИНАКиевЗАПАДВладимир Путин
 
 
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