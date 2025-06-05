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Глава Минобороны Британии не стал осуждать атаки на российские аэродромы
Глава Минобороны Британии не стал осуждать атаки на российские аэродромы - 05.06.2025, ПРАЙМ
Глава Минобороны Британии не стал осуждать атаки на российские аэродромы
Министр обороны Великобритании Джон Хили в среду не стал осуждать террористические атаки на российские аэродромы, фактически поддержав провокации киевского... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T07:58+0300
2025-06-05T07:58+0300
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ЛОНДОН, 5 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Джон Хили в среду не стал осуждать террористические атаки на российские аэродромы, фактически поддержав провокации киевского режима, который, как заявил президент РФ Владимир Путин, перерождается в террористическую организацию, а его спонсоры становятся пособниками террористов.
В среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отсутствие реакции стран Запада на атаки Киева на российские аэродромы может указывать на их соучастие и потребовал, чтобы Лондон и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить эскалацию.
"Снимаю шляпу перед Украиной за операцию "Паутина", которая напомнила нам о том, что Украина способна нанести серьезный ущерб российским Вооруженным силам... Мы как страна, стоящая на стороне Украины, полны решимости поддерживать всеми возможными способами коалицию желающих и введение санкций (против России - ред,)", - заявил Хили в ходе пресс-конференции после заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Трансляция мероприятия велась на сайте НАТО.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
В среду Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил, что Украина на фоне потерь на фронте перешла к организации терактов, и опасения РФ, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются, а спонсоры киевского режима являются пособниками террористов. Глава государства также задался вопросом, о чем можно говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов.
Путин подробно обсудил вопрос атаки Киева на российские аэродромы в разговоре с лидером США Дональдом Трампом в среду. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп подтвердил, что США не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам, и американскому лидеру было весьма полезно выслушать оценки российской стороны в связи с террористическими атаками.
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Глава Минобороны Британии не стал осуждать атаки на российские аэродромы
Глава Минобороны Британии Хили не стал осуждать атаки Киева на российские аэродромы
ЛОНДОН, 5 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Джон Хили в среду не стал осуждать террористические атаки на российские аэродромы, фактически поддержав провокации киевского режима, который, как заявил президент РФ Владимир Путин, перерождается в террористическую организацию, а его спонсоры становятся пособниками террористов.
В среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отсутствие реакции стран Запада на атаки Киева на российские аэродромы может указывать на их соучастие и потребовал, чтобы Лондон и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить эскалацию.
"Снимаю шляпу перед Украиной за операцию "Паутина", которая напомнила нам о том, что Украина способна нанести серьезный ущерб российским Вооруженным силам... Мы как страна, стоящая на стороне Украины, полны решимости поддерживать всеми возможными способами коалицию желающих и введение санкций (против России - ред,)", - заявил Хили в ходе пресс-конференции после заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Трансляция мероприятия велась на сайте НАТО.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
В среду Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил, что Украина на фоне потерь на фронте перешла к организации терактов, и опасения РФ, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются, а спонсоры киевского режима являются пособниками террористов. Глава государства также задался вопросом, о чем можно говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов.
Путин подробно обсудил вопрос атаки Киева на российские аэродромы в разговоре с лидером США Дональдом Трампом в среду. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп подтвердил, что США не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам, и американскому лидеру было весьма полезно выслушать оценки российской стороны в связи с террористическими атаками.