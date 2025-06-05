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США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда - 05.06.2025, ПРАЙМ
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США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда
США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда - 05.06.2025, ПРАЙМ
США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда
США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), говорится в заявлении американского госдепартамента. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T23:33+0300
2025-06-05T23:33+0300
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), говорится в заявлении американского госдепартамента. "Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против четырех лиц, которые в настоящее время являются судьями Международного уголовного суда (МУС). Мы не делаем этот шаг легко. Он отражает серьезность угрозы, с которой мы сталкиваемся из-за политизации и злоупотребления властью со стороны МУС", - говорится в сообщении ведомства. В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения.Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, эти судьи участвовали в усилиях по аресту, задержанию и преследованию граждан Соединенных Штатов Америки и Израиля без согласия самих государств.
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общество , вашингтон, сша, мус
Политика, Общество , ВАШИНГТОН, США, МУС
23:33 05.06.2025
 
США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда

Госдеп: США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГорода мира. Гаага.
Города мира. Гаага. - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), говорится в заявлении американского госдепартамента.
"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против четырех лиц, которые в настоящее время являются судьями Международного уголовного суда (МУС). Мы не делаем этот шаг легко. Он отражает серьезность угрозы, с которой мы сталкиваемся из-за политизации и злоупотребления властью со стороны МУС", - говорится в сообщении ведомства.
В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения.
Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, эти судьи участвовали в усилиях по аресту, задержанию и преследованию граждан Соединенных Штатов Америки и Израиля без согласия самих государств.
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ПолитикаОбществоВАШИНГТОНСШАМУС
 
 
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