https://1prime.ru/20250605/gosdep-858244471.html
США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда
США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда - 05.06.2025, ПРАЙМ
США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда
США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), говорится в заявлении американского госдепартамента. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T23:33+0300
2025-06-05T23:33+0300
2025-06-05T23:33+0300
политика
общество
вашингтон
сша
мус
https://cdnn.1prime.ru/img/84013/60/840136085_0:214:2883:1835_1920x0_80_0_0_fa718ef6e573cd35b5c653a1d92433ed.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), говорится в заявлении американского госдепартамента. "Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против четырех лиц, которые в настоящее время являются судьями Международного уголовного суда (МУС). Мы не делаем этот шаг легко. Он отражает серьезность угрозы, с которой мы сталкиваемся из-за политизации и злоупотребления властью со стороны МУС", - говорится в сообщении ведомства. В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения.Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, эти судьи участвовали в усилиях по аресту, задержанию и преследованию граждан Соединенных Штатов Америки и Израиля без согласия самих государств.
https://1prime.ru/20250520/vengriya-857741251.html
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84013/60/840136085_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_7ba7626b129afce7a1eb5286c6580e28.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , вашингтон, сша, мус
Политика, Общество , ВАШИНГТОН, США, МУС
США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда
Госдеп: США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда
ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), говорится в заявлении американского госдепартамента.
"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против четырех лиц, которые в настоящее время являются судьями Международного уголовного суда (МУС). Мы не делаем этот шаг легко. Он отражает серьезность угрозы, с которой мы сталкиваемся из-за политизации и злоупотребления властью со стороны МУС", - говорится в сообщении ведомства.
В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения.
Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, эти судьи участвовали в усилиях по аресту, задержанию и преследованию граждан Соединенных Штатов Америки и Израиля без согласия самих государств.
Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда