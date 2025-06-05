https://1prime.ru/20250605/gosdep-858244471.html

США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда

США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда - 05.06.2025, ПРАЙМ

США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда

США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), говорится в заявлении американского госдепартамента. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T23:33+0300

2025-06-05T23:33+0300

2025-06-05T23:33+0300

политика

общество

вашингтон

сша

мус

https://cdnn.1prime.ru/img/84013/60/840136085_0:214:2883:1835_1920x0_80_0_0_fa718ef6e573cd35b5c653a1d92433ed.jpg

ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), говорится в заявлении американского госдепартамента. "Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против четырех лиц, которые в настоящее время являются судьями Международного уголовного суда (МУС). Мы не делаем этот шаг легко. Он отражает серьезность угрозы, с которой мы сталкиваемся из-за политизации и злоупотребления властью со стороны МУС", - говорится в сообщении ведомства. В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения.Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, эти судьи участвовали в усилиях по аресту, задержанию и преследованию граждан Соединенных Штатов Америки и Израиля без согласия самих государств.

https://1prime.ru/20250520/vengriya-857741251.html

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , вашингтон, сша, мус