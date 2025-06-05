https://1prime.ru/20250605/gosduma-858206490.html

В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы

В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы - 05.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы

Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") разработал законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T01:20+0300

2025-06-05T01:20+0300

2025-06-05T01:20+0300

общество

россия

дмитрий гусев

вячеслав володин

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") разработал законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздниками, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Данный законопроект предлагает определить в качестве нерабочих дни, следующие за религиозными праздниками Светлого Христова Воскресенья и Дня Святой Троицы", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается сделать нерабочими те дни, которые следуют после дней религиозных праздников. Как отмечается в документе, установление этих праздников на государственном уровне станет важным шагом в возвращении к исконным историческим и духовным традициям России, будет способствовать укреплению общественной гармонии. В документах парламентарий привел слова президента России Владимира Путина о том, что православие и Россия неразделимы, и на протяжении всей истории православие играло очень значимую роль в жизни государства и народа. Кроме того, депутат сообщил агентству, что направил обращения председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также лидерам всех думских фракций с просьбой инициировать обсуждение и разработку межфракционного законопроекта. В письме Володину Гусев предложил включить обсуждение этой инициативы в план работы Госдумы. Документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Я мог бы сам внести такой законопроект, но это не имеет смысла без широкой поддержки. Для принятия закона необходима межфракционная инициатива, объединяющая все парламентские силы. Поэтому я обратился к Вячеславу Володину с просьбой инициировать этот процесс. И призываю лидеров фракций Сергея Миронова ("Справедливая Россия — За правду"), Владимира Васильева ("Единая Россия"), Геннадия Зюганова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Алексея Нечаева ("Новые люди") присоединиться к обсуждению", - сказал Гусев РИА Новости. Политик отметил, что Пасха в дореволюционной России отмечалась целую неделю, и это не мешало труду, а наоборот — сплачивало людей. "Законопроект готов, но его внесение не должно быть решением одной фракции. Это вопрос, который касается всех нас, и решать его нужно вместе", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, дмитрий гусев, вячеслав володин, владимир путин