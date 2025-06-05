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В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы - 05.06.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы
В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы
Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") разработал законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T01:20+0300
2025-06-05T01:20+0300
общество
россия
дмитрий гусев
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") разработал законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздниками, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Данный законопроект предлагает определить в качестве нерабочих дни, следующие за религиозными праздниками Светлого Христова Воскресенья и Дня Святой Троицы", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается сделать нерабочими те дни, которые следуют после дней религиозных праздников. Как отмечается в документе, установление этих праздников на государственном уровне станет важным шагом в возвращении к исконным историческим и духовным традициям России, будет способствовать укреплению общественной гармонии. В документах парламентарий привел слова президента России Владимира Путина о том, что православие и Россия неразделимы, и на протяжении всей истории православие играло очень значимую роль в жизни государства и народа. Кроме того, депутат сообщил агентству, что направил обращения председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также лидерам всех думских фракций с просьбой инициировать обсуждение и разработку межфракционного законопроекта. В письме Володину Гусев предложил включить обсуждение этой инициативы в план работы Госдумы. Документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Я мог бы сам внести такой законопроект, но это не имеет смысла без широкой поддержки. Для принятия закона необходима межфракционная инициатива, объединяющая все парламентские силы. Поэтому я обратился к Вячеславу Володину с просьбой инициировать этот процесс. И призываю лидеров фракций Сергея Миронова ("Справедливая Россия — За правду"), Владимира Васильева ("Единая Россия"), Геннадия Зюганова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Алексея Нечаева ("Новые люди") присоединиться к обсуждению", - сказал Гусев РИА Новости. Политик отметил, что Пасха в дореволюционной России отмечалась целую неделю, и это не мешало труду, а наоборот — сплачивало людей. "Законопроект готов, но его внесение не должно быть решением одной фракции. Это вопрос, который касается всех нас, и решать его нужно вместе", - добавил он.
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40
192
40
общество , россия, дмитрий гусев, вячеслав володин, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Дмитрий Гусев, Вячеслав Володин, Владимир Путин
01:20 05.06.2025
 
В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы

Депутат Гусев предложил признать Пасху и День Святой Троицы официальными праздниками

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") разработал законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздниками, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Данный законопроект предлагает определить в качестве нерабочих дни, следующие за религиозными праздниками Светлого Христова Воскресенья и Дня Святой Троицы", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается сделать нерабочими те дни, которые следуют после дней религиозных праздников. Как отмечается в документе, установление этих праздников на государственном уровне станет важным шагом в возвращении к исконным историческим и духовным традициям России, будет способствовать укреплению общественной гармонии.
В документах парламентарий привел слова президента России Владимира Путина о том, что православие и Россия неразделимы, и на протяжении всей истории православие играло очень значимую роль в жизни государства и народа.
Кроме того, депутат сообщил агентству, что направил обращения председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также лидерам всех думских фракций с просьбой инициировать обсуждение и разработку межфракционного законопроекта. В письме Володину Гусев предложил включить обсуждение этой инициативы в план работы Госдумы. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Я мог бы сам внести такой законопроект, но это не имеет смысла без широкой поддержки. Для принятия закона необходима межфракционная инициатива, объединяющая все парламентские силы. Поэтому я обратился к Вячеславу Володину с просьбой инициировать этот процесс. И призываю лидеров фракций Сергея Миронова ("Справедливая Россия — За правду"), Владимира Васильева ("Единая Россия"), Геннадия Зюганова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Алексея Нечаева ("Новые люди") присоединиться к обсуждению", - сказал Гусев РИА Новости.
Политик отметил, что Пасха в дореволюционной России отмечалась целую неделю, и это не мешало труду, а наоборот — сплачивало людей.
"Законопроект готов, но его внесение не должно быть решением одной фракции. Это вопрос, который касается всех нас, и решать его нужно вместе", - добавил он.
 
ОбществоРОССИЯДмитрий ГусевВячеслав ВолодинВладимир Путин
 
 
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