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В Госдуме рассказали о новых правилах ведения ЕГРН - 05.06.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о новых правилах ведения ЕГРН
В Госдуме рассказали о новых правилах ведения ЕГРН - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о новых правилах ведения ЕГРН
В России с 1 сентября в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, что позволит... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T03:02+0300
2025-06-05T03:02+0300
россия
недвижимость
финансы
москва
госдума
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. В России с 1 сентября в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, что позволит сделать сделки с недвижимостью более прозрачными и безопасными, рассказал РИА Новости зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. "С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, который вносит значимые изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Согласно новым положениям, в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи, в том числе бывших, собственника жилого помещения, если за ними сохраняется право пользования этим жильём. Он направлен в первую очередь на то, чтобы сделки с недвижимостью стали более прозрачными, безопасными и понятными", - сказал Аксененко. По его словам, ранее данную информацию можно было получить только со слов продавца и при его желании об этом говорить, что создавало риски для покупателей недвижимости, которые могли столкнуться с неожиданными "обременениями" после приобретения жилья. "Например, когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, живущие в других городах братья и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту. Теперь же в реестре будут указываться сведения о тех, кто сохранил право проживания в квартире, например, в случае отказа от участия в приватизации или при наличии соответствующего судебного решения", - отметил он. Аксененко добавил, что сведения о членах семьи, имеющих право пользования жилым помещением, будут вноситься в ЕГРН на основании заявления собственника жилья, самого лица, обладающего таким правом, или на основании судебного решения. "Покупатели смогут заранее узнать о наличии лиц с правом проживания в приобретаемой квартире, что позволит избежать судебных споров и обеспечит большую правовую определённость. А лица, которые имеют право на проживание в продаваемом жилье, будут защищены в случае внезапной продажи имущества, о которой их не предупредили. Внесение соответствующих сведений в ЕГРН обеспечит баланс интересов всех участников рынка недвижимости и повысит доверие к системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество", - заключил он.
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40
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россия, недвижимость, финансы, москва, госдума
РОССИЯ, Недвижимость, Финансы, МОСКВА, Госдума
03:02 05.06.2025
 
В Госдуме рассказали о новых правилах ведения ЕГРН

В Госдуме рассказали о новых правилах ведения ЕГРН

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. В России с 1 сентября в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, что позволит сделать сделки с недвижимостью более прозрачными и безопасными, рассказал РИА Новости зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, который вносит значимые изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Согласно новым положениям, в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи, в том числе бывших, собственника жилого помещения, если за ними сохраняется право пользования этим жильём. Он направлен в первую очередь на то, чтобы сделки с недвижимостью стали более прозрачными, безопасными и понятными", - сказал Аксененко.
По его словам, ранее данную информацию можно было получить только со слов продавца и при его желании об этом говорить, что создавало риски для покупателей недвижимости, которые могли столкнуться с неожиданными "обременениями" после приобретения жилья.
"Например, когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, живущие в других городах братья и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту. Теперь же в реестре будут указываться сведения о тех, кто сохранил право проживания в квартире, например, в случае отказа от участия в приватизации или при наличии соответствующего судебного решения", - отметил он.
Аксененко добавил, что сведения о членах семьи, имеющих право пользования жилым помещением, будут вноситься в ЕГРН на основании заявления собственника жилья, самого лица, обладающего таким правом, или на основании судебного решения.
"Покупатели смогут заранее узнать о наличии лиц с правом проживания в приобретаемой квартире, что позволит избежать судебных споров и обеспечит большую правовую определённость. А лица, которые имеют право на проживание в продаваемом жилье, будут защищены в случае внезапной продажи имущества, о которой их не предупредили. Внесение соответствующих сведений в ЕГРН обеспечит баланс интересов всех участников рынка недвижимости и повысит доверие к системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество", - заключил он.
 
РОССИЯНедвижимостьФинансыМОСКВАГосдума
 
 
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