https://1prime.ru/20250605/gosduma-858211973.html

Депутат Госдумы обвинил Киев в попытке сорвать туристический сезон в Крыму

Депутат Госдумы обвинил Киев в попытке сорвать туристический сезон в Крыму - 05.06.2025, ПРАЙМ

Депутат Госдумы обвинил Киев в попытке сорвать туристический сезон в Крыму

Добавлен бэкграунд. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T08:51+0300

2025-06-05T08:51+0300

2025-06-05T08:51+0300

политика

россия

бизнес

крым

украина

севастополь

https://cdnn.1prime.ru/img/84097/01/840970103_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_e3370575c5e3b5fdcb48fb449b663a4e.jpg

Добавлен бэкграунд. СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал атаку украинских спецслужб на Крымский мост пиар-акцией и неудачной попыткой сорвать туристический сезон в Крыму. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке во вторник, подтвердил, что взрыв у Крымского моста действительно был, повреждений нет, транспортный переход работает. "Очередная атака гражданской инфраструктуры носит ярко-выраженный характер пиар-акции. Крымский мост продолжает не давать покоя киевскому режиму. Еще одна неудавшаяся попытка напугать и сорвать грядущий туристический сезон провалилась", - сказал Нестеренко РИА Новости. Депутат добавил, что пляжи полуострова полностью соответствуют всем нормативам. "В Крыму уже много отдыхающих и, по оценкам экспертов, в этом году полуостров могут посетить на 30% больше чем в прошлом", - подчеркнул Нестеренко.

https://1prime.ru/20250605/ukraina-858210830.html

крым

украина

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, крым, украина, севастополь