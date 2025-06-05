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Депутат Госдумы обвинил Киев в попытке сорвать туристический сезон в Крыму - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Депутат Госдумы обвинил Киев в попытке сорвать туристический сезон в Крыму
Депутат Госдумы обвинил Киев в попытке сорвать туристический сезон в Крыму - 05.06.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы обвинил Киев в попытке сорвать туристический сезон в Крыму
Добавлен бэкграунд. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T08:51+0300
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Добавлен бэкграунд. СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал атаку украинских спецслужб на Крымский мост пиар-акцией и неудачной попыткой сорвать туристический сезон в Крыму. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке во вторник, подтвердил, что взрыв у Крымского моста действительно был, повреждений нет, транспортный переход работает. "Очередная атака гражданской инфраструктуры носит ярко-выраженный характер пиар-акции. Крымский мост продолжает не давать покоя киевскому режиму. Еще одна неудавшаяся попытка напугать и сорвать грядущий туристический сезон провалилась", - сказал Нестеренко РИА Новости. Депутат добавил, что пляжи полуострова полностью соответствуют всем нормативам. "В Крыму уже много отдыхающих и, по оценкам экспертов, в этом году полуостров могут посетить на 30% больше чем в прошлом", - подчеркнул Нестеренко.
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россия, бизнес, крым, украина, севастополь
Политика, РОССИЯ, Бизнес, КРЫМ, УКРАИНА, СЕВАСТОПОЛЬ
08:51 05.06.2025
 
Депутат Госдумы обвинил Киев в попытке сорвать туристический сезон в Крыму

Депутат Госдумы Нестеренко назвал атаку Киева на Крымский мост пиар-акцией

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал атаку украинских спецслужб на Крымский мост пиар-акцией и неудачной попыткой сорвать туристический сезон в Крыму.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке во вторник, подтвердил, что взрыв у Крымского моста действительно был, повреждений нет, транспортный переход работает.
"Очередная атака гражданской инфраструктуры носит ярко-выраженный характер пиар-акции. Крымский мост продолжает не давать покоя киевскому режиму. Еще одна неудавшаяся попытка напугать и сорвать грядущий туристический сезон провалилась", - сказал Нестеренко РИА Новости.
Депутат добавил, что пляжи полуострова полностью соответствуют всем нормативам. "В Крыму уже много отдыхающих и, по оценкам экспертов, в этом году полуостров могут посетить на 30% больше чем в прошлом", - подчеркнул Нестеренко.
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