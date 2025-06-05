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Дума поддержала призыв к БРИКС реформировать Всемирный банк и МВФ

Дума поддержала призыв к БРИКС реформировать Всемирный банк и МВФ - 05.06.2025, ПРАЙМ

Дума поддержала призыв к БРИКС реформировать Всемирный банк и МВФ

Госдума поддерживает призыв к парламентам стран БРИКС по реформированию Всемирного банка и Международного валютного фонда, заявил первый вице-спикер Госдумы... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T11:07+0300

2025-06-05T11:07+0300

2025-06-05T11:07+0300

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БРАЗИЛИА, 5 июн - ПРАЙМ. Госдума поддерживает призыв к парламентам стран БРИКС по реформированию Всемирного банка и Международного валютного фонда, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Мы поддерживаем призыв к парламентам стран БРИКС по реформированию Всемирного банка и Международного валютного фонда. Недостаточная представленность развивающихся государств не позволяет обеспечить функционирование этих организаций в интересах мирового большинства", - сказал Жуков на второй сессии XI парламентского форума БРИКС "Парламентские действия БРИКС в поисках новых путей экономического развития" в Бразилиа. Он отметил, что существующая международная финансовая, торговая и валютная системы не отражают в должной мере современные реалии. "Важно полностью деполитизировать Бреттон-Вудские структуры, вернуть их к экономическому мандату. Западные акционеры открыто используют МВФ и Всемирный банк для продвижения своих интересов и закрепления неоколониальных практик в мировых делах. По-настоящему нуждающимся государствам, в частности, странам Африки, долги которых растут вчетверо быстрее национальных ВВП, на щедрость рассчитывать не приходится", - сказал Жуков. По его словам, необходимы и коллективные усилия по повышению эффективности ВТО, укреплению ее роли в качестве центрального элемента многосторонней торговой системы. "Необходимо отметить колоссальный потенциал стран БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций. Это сегодня является ключевым фактором экономического развития и повышения качества жизни населения наших стран. Необходимо выделять больше средств на поддержку инновационных инициатив и стартапов в соответствии с рамочной программой БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций", - добавил Жуков.

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финансы, банки, всемирный банк, госдума, мвф, брикс