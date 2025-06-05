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Грузия будет готова к членству в ЕС больше других, заявил премьер страны
Грузия будет готова к членству в ЕС больше других, заявил премьер страны - 05.06.2025, ПРАЙМ
Грузия будет готова к членству в ЕС больше других, заявил премьер страны
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что страна будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году больше, чем другие. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T11:25+0300
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ТБИЛИСИ, 5 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что страна будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году больше, чем другие. "Наша цель отражена в Конституции Грузии. Наша цель - стать членом Европейского союза к 2030 году, что вполне возможно, если будет обеспечен справедливый подход. В 2030 году Грузия будет больше всех готова к вступлению в ЕС. Если будет справедливый подход, это обязательно произойдет. Мы надеемся, что подходы в ЕС будут улучшены", - заявил премьер журналистам. Кобахидзе отметил, что на данном этапе грузинская сторона выслушивает лишь грубые и необоснованные заявления со стороны западных партнеров в отношении якобы "антиевропейских" действий правящей партии "Грузинская мечта". Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов.
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грузия, ес, тбилиси
Политика, ГРУЗИЯ, ЕС, Тбилиси
Грузия будет готова к членству в ЕС больше других, заявил премьер страны
Премьер Грузии Кобахидзе: страна в 2030 году будет готова к членству в ЕС больше других
ТБИЛИСИ, 5 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что страна будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году больше, чем другие.
"Наша цель отражена в Конституции Грузии. Наша цель - стать членом Европейского союза к 2030 году, что вполне возможно, если будет обеспечен справедливый подход. В 2030 году Грузия будет больше всех готова к вступлению в ЕС. Если будет справедливый подход, это обязательно произойдет. Мы надеемся, что подходы в ЕС будут улучшены", - заявил премьер журналистам.
Кобахидзе отметил, что на данном этапе грузинская сторона выслушивает лишь грубые и необоснованные заявления со стороны западных партнеров в отношении якобы "антиевропейских" действий правящей партии "Грузинская мечта".
Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов.
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