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Helsing приобретет компанию-производителя беспилотников Grob Aircraft

Helsing приобретет компанию-производителя беспилотников Grob Aircraft - 05.06.2025, ПРАЙМ

Helsing приобретет компанию-производителя беспилотников Grob Aircraft

Германская оборонная компания Helsing, специализирующаяся на производстве управляемых при помощи искусственного интеллекта БПЛА, сообщила о заключении договора... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T01:20+0300

2025-06-05T01:20+0300

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бизнес

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Германская оборонная компания Helsing, специализирующаяся на производстве управляемых при помощи искусственного интеллекта БПЛА, сообщила о заключении договора на приобретение компании-производителя самолетов Grob Aircraft. Ранее агентство DPA передавало, что Helsing может стать поставщиком БПЛА для ВС Германии, которые на данный момент не обладают этим востребованным видом вооружений. "Helsing, ведущая европейская компания в области оборонных технологий, подписала обязывающее соглашение о приобретении Grob Aircraft с целью разработки следующего поколения возможностей для ведения боевых действий в воздухе", - говорится в заявлении Helsing, размещенном на ее официальном портале. По утверждению компании, сделка открывает потенциал для инноваций и роста с учетом опыта Grob Aircraft в производстве композитных самолетов, который будет объединен с достижениями Helsing в области ИИ и программного обеспечения. Гендиректор Helsing Гундберт Шерф отметил, что компании успешно сотрудничали на протяжении долгого времени до заключения сделки, и приобретение Grob Aircraft только углубит партнерство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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