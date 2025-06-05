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Маск высказался за импичмент Трампа
Маск высказался за импичмент Трампа - 05.06.2025, ПРАЙМ
Маск высказался за импичмент Трампа
Американский миллиардер Илон Маск после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T23:51+0300
2025-06-05T23:51+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении. Один из пользователей соцсети Х, которая принадлежит Маску, комментируя его ссору с президентом, написал, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс. "Да", — поддержал эту идею Маск в ответном посте. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
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Политика, Общество , США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Tesla
Маск высказался за импичмент Трампа
Маск после конфликта с Трампом поддержал идею импичмента
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении.
Один из пользователей соцсети Х, которая принадлежит Маску, комментируя его ссору с президентом, написал, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Да", — поддержал эту идею Маск в ответном посте.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
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