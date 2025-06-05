Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск высказался за импичмент Трампа - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250605/impeachment-858245057.html
Маск высказался за импичмент Трампа
Маск высказался за импичмент Трампа - 05.06.2025, ПРАЙМ
Маск высказался за импичмент Трампа
Американский миллиардер Илон Маск после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T23:51+0300
2025-06-05T23:51+0300
политика
общество
сша
москва
дональд трамп
джей ди вэнс
tesla
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306892_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_d4de3bb5b8d403d25b30e7761b180b51.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении. Один из пользователей соцсети Х, которая принадлежит Маску, комментируя его ссору с президентом, написал, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс. "Да", — поддержал эту идею Маск в ответном посте. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
https://1prime.ru/20250605/dragon-858244894.html
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306892_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_247dec94e0eb193a974132558d4a65af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, москва, дональд трамп, джей ди вэнс, tesla
Политика, Общество , США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Tesla
23:51 05.06.2025
 
Маск высказался за импичмент Трампа

Маск после конфликта с Трампом поддержал идею импичмента

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении.
Один из пользователей соцсети Х, которая принадлежит Маску, комментируя его ссору с президентом, написал, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Да", — поддержал эту идею Маск в ответном посте.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
Старт Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
Маск заявил, что SpaceX выводит из эксплуатации корабль Dragon
Вчера, 23:46
 
ПолитикаОбществоСШАМОСКВАДональд ТрампДжей Ди ВэнсTesla
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала