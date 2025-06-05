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Импорт США из Китая в апреле вновь обновил минимум с 2020 года

Импорт США из Китая в апреле вновь обновил минимум с 2020 года - 05.06.2025, ПРАЙМ

Импорт США из Китая в апреле вновь обновил минимум с 2020 года

США на фоне ужесточения торговой политики в апреле продолжили сокращать импорт товаров из Китая, обновив минимум за пять лет, следует из анализа РИА Новости... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T15:51+0300

2025-06-05T15:51+0300

2025-06-05T15:51+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. США на фоне ужесточения торговой политики в апреле продолжили сокращать импорт товаров из Китая, обновив минимум за пять лет, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. Ввоз китайских товаров в Штаты в апреле продолжил сокращаться - в этот раз на 13% в месячном выражении, составив 25,4 миллиарда долларов. Меньше было последний раз только в разгар коронавирусной пандемии - в марте 2020 года, когда было импортировано продукции лишь на 19,6 миллиарда долларов. Сами США также сократили экспорт до 8,2 миллиарда долларов против 11,5 миллиарда месяцем ранее.

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мировая экономика, сша, китай, дональд трамп