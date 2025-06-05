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Импорт товаров из ЕС в США в апреле стабилизировался после рекордного роста - 05.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Импорт товаров из ЕС в США в апреле стабилизировался после рекордного роста
Импорт товаров из ЕС в США в апреле стабилизировался после рекордного роста - 05.06.2025, ПРАЙМ
Импорт товаров из ЕС в США в апреле стабилизировался после рекордного роста
Импорт Соединенными Штатами товаров из Евросоюза в апреле этого года стабилизировался после того, как он резко вырос до рекордных показателей в марте на фоне... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T16:40+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами товаров из Евросоюза в апреле этого года стабилизировался после того, как он резко вырос до рекордных показателей в марте на фоне новостей о введении пошлин США, выяснило РИА Новости по данным американской таможни. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС. Так, по итогам апреля импорт США товаров из ЕС составил 54,4 миллиарда долларов, что в 1,5 раза меньше по сравнению с мартовским показателем 83,7 миллиарда долларов, ставшим рекордным. При этом привычные объемы поставок из ЕС в США в последние пару лет находились в пределах 40-55 миллиардов долларов. Например, среднее значение импорта за последние 12 месяцев составило 54,7 миллиарда. Таким образом, в апреле произошел возврат к нормальным показателям. Такой резкий рост в марте мог случиться на фоне разговоров о введении Штатами пошлин на товары из ЕС. Экспорт США товаров в ЕС также снизился за месяц, но лишь на 2,5% - до 35,3 миллиарда долларов с 36,2 миллиарда. При этом мартовский экспорт также стал максимальным за все время.
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мировая экономика, сша, ес, пошлины
Экономика, Мировая экономика, США, ЕС, пошлины
16:40 05.06.2025
 
Импорт товаров из ЕС в США в апреле стабилизировался после рекордного роста

Импорт товаров из ЕС в США в апреле стабилизировался после рекордного роста из-за пошлин

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами товаров из Евросоюза в апреле этого года стабилизировался после того, как он резко вырос до рекордных показателей в марте на фоне новостей о введении пошлин США, выяснило РИА Новости по данным американской таможни.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС.
Так, по итогам апреля импорт США товаров из ЕС составил 54,4 миллиарда долларов, что в 1,5 раза меньше по сравнению с мартовским показателем 83,7 миллиарда долларов, ставшим рекордным.
При этом привычные объемы поставок из ЕС в США в последние пару лет находились в пределах 40-55 миллиардов долларов. Например, среднее значение импорта за последние 12 месяцев составило 54,7 миллиарда. Таким образом, в апреле произошел возврат к нормальным показателям.
Такой резкий рост в марте мог случиться на фоне разговоров о введении Штатами пошлин на товары из ЕС.
Экспорт США товаров в ЕС также снизился за месяц, но лишь на 2,5% - до 35,3 миллиарда долларов с 36,2 миллиарда. При этом мартовский экспорт также стал максимальным за все время.
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