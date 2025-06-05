Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы растут в преддверии выхода итогов заседания ЕЦБ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/indeksy-858223238.html
Фондовые индексы Европы растут в преддверии выхода итогов заседания ЕЦБ
Фондовые индексы Европы растут в преддверии выхода итогов заседания ЕЦБ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут в преддверии выхода итогов заседания ЕЦБ
Основные фондовые индексы Европы в четверг умеренно поднимаются перед выходом итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и его решений относительно... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:34+0300
2025-06-05T12:34+0300
экономика
рынок
индексы
торги
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/75772/56/757725655_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_80db53bdd6df71ac65432939769effb8.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг умеренно поднимаются перед выходом итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и его решений относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.19 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,21% - до 8 819,67 пункта, французский CAC 40 - на 0,39%, до 7 834,8 пункта, немецкий DAX - на 0,48%, до 24 379,14 пункта. Позднее в четверг станут известны итоги июньского заседания ЕЦБ. Аналитики ожидают, что регулятор понизит базовую ставку до 2,15% с 2,4% годовых. Европейскому центральному банку сложно регулировать денежно-кредитную политику должным образом, так как помимо неопределенности вокруг мировой торговли, отсутствуют конкретные детали относительно фискального стимулирования, считает главный экономист по Европе Goldman Sachs Яри Стен (Jari Stehn), мнение которого приводит агентство Bloomberg.
https://1prime.ru/20250605/atr-858223086.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75772/56/757725655_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_519f88cbaeae93046843e10c4f7cc51b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, европа
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА
12:34 05.06.2025
 
Фондовые индексы Европы растут в преддверии выхода итогов заседания ЕЦБ

Фондовые индексы Европы поднимаются перед выходом итогов заседания ЕЦБ

© flickr.com / Metro CentricСкульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей
Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© flickr.com / Metro Centric
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг умеренно поднимаются перед выходом итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и его решений относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.19 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,21% - до 8 819,67 пункта, французский CAC 40 - на 0,39%, до 7 834,8 пункта, немецкий DAX - на 0,48%, до 24 379,14 пункта.
Позднее в четверг станут известны итоги июньского заседания ЕЦБ. Аналитики ожидают, что регулятор понизит базовую ставку до 2,15% с 2,4% годовых.
Европейскому центральному банку сложно регулировать денежно-кредитную политику должным образом, так как помимо неопределенности вокруг мировой торговли, отсутствуют конкретные детали относительно фискального стимулирования, считает главный экономист по Европе Goldman Sachs Яри Стен (Jari Stehn), мнение которого приводит агентство Bloomberg.
Биржи АТР
Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов
12:33
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала