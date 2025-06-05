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Фондовые индексы Европы растут в преддверии выхода итогов заседания ЕЦБ

Фондовые индексы Европы растут в преддверии выхода итогов заседания ЕЦБ - 05.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут в преддверии выхода итогов заседания ЕЦБ

Основные фондовые индексы Европы в четверг умеренно поднимаются перед выходом итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и его решений относительно... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T12:34+0300

2025-06-05T12:34+0300

2025-06-05T12:34+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг умеренно поднимаются перед выходом итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и его решений относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.19 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,21% - до 8 819,67 пункта, французский CAC 40 - на 0,39%, до 7 834,8 пункта, немецкий DAX - на 0,48%, до 24 379,14 пункта. Позднее в четверг станут известны итоги июньского заседания ЕЦБ. Аналитики ожидают, что регулятор понизит базовую ставку до 2,15% с 2,4% годовых. Европейскому центральному банку сложно регулировать денежно-кредитную политику должным образом, так как помимо неопределенности вокруг мировой торговли, отсутствуют конкретные детали относительно фискального стимулирования, считает главный экономист по Европе Goldman Sachs Яри Стен (Jari Stehn), мнение которого приводит агентство Bloomberg.

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рынок, индексы, торги, европа