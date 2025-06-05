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Индия предложит США более выгодную торговую сделку, чем с Британией

Индия предложит США более выгодную торговую сделку, чем с Британией - 05.06.2025, ПРАЙМ

Индия предложит США более выгодную торговую сделку, чем с Британией

Индия готова предложить США более выгодные условия по будущему торговому соглашению, чем те, которые были согласованы в мае с Великобританией, сообщает... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T16:13+0300

2025-06-05T16:13+0300

2025-06-05T16:13+0300

экономика

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мировая экономика

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Индия готова предложить США более выгодные условия по будущему торговому соглашению, чем те, которые были согласованы в мае с Великобританией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в индийском правительстве. "Мы готовы предложить сделку лучше, чем с Великобританией, с усредненными тарифами на уровне 10% - на уровне американских базовых ставок - и почти нулевыми пошлинами в рамках квот в обмен на доступ к рынкам и участие в цепочках поставок", - заявил собеседник агентства. По словам источника, Индия, воодушевленная недавним торговым соглашением с Великобританией и прогрессом на переговорах с Евросоюзом, сопротивляется требованиям США по открытию своего сельскохозяйственного и молочного рынков, ссылаясь на возможное недовольство в сельских районах. В Вашингтоне в ответ обратили внимание на высокие средние тарифы Индии в агросекторе - около 39%, с максимальными ставками в 45–50%. Кроме того, США настаивают на разрешении импорта кукурузы для производства этанола, отмечается в материале. Как уточняет агентство, Индия и США еще в феврале договорились о поэтапном соглашении с целью довести объём двусторонней торговли до 500 миллиардов долларов к 2030 году. По данным на 2024 год, торговля между странами достигла 129 миллиардов долларов, при этом Индия сохранила положительное сальдо в размере 45,7 миллиарда. Соглашение о свободной торговле между Индией и Великобританией, заключенное 6 мая 2025 года, состоит из 26 глав, которые включают товары, услуги, инвестиции и права интеллектуальной собственности. Индия хочет получить освобождение от Механизма регулирования углеродных границ ЕС - тарифа на углеродоемкую продукцию, такую как сталь, цемент и некоторые виды электроэнергии, импортируемые в Европейский Союз. В свою очередь Великобритания стремится к расширению возможностей для своих услуг в Индии, таких как телекоммуникации, юриспруденция, банковское дело и страхование.

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индия, сша, великобритания, сделка, мировая экономика