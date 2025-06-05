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"Дом.РФ" оценил вероятность остановки ипотеки в России
"Дом.РФ" оценил вероятность остановки ипотеки в России - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Дом.РФ" оценил вероятность остановки ипотеки в России
Ипотека в России может остановиться без сохранения мер поддержки для банков в виде повышенного возмещения по льготным кредитам, заявил руководитель... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:31+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Ипотека в России может остановиться без сохранения мер поддержки для банков в виде повышенного возмещения по льготным кредитам, заявил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. "Мера носит временный характер. Чтобы ипотека продолжалась, необходимо продление выплаты возмещения в размере 3-3,3 процентных пункта по ИЖС и многоквартирным домам соответственно как минимум до конца года. Если этого не произойдет, мы видим большие риски для отрасли как ипотечной, так и банковской", - сказал Гольдберг в эфире ЕРЗ.РФ. Он уточнил, что мера помогла банкам выдавать ипотеку, имея хотя бы нулевую рентабельность, то есть без прибыли, но и не в убыток. Если возмещение прекратится, то банки, как обратил внимание Гольдберг, будут выбирать между убытками по ипотеке и по проектному финансированию. "Я надеюсь, что такой вероятности (не продления возмещения - ред.) нет. Иначе банкам будет нечем покрыть убыток и выдачи ипотеки в известной степени остановятся", - добавил Гольдберг. Минфин РФ увеличил возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для поддержки выдачи льготных ипотечных кредитов с 7 февраля до 6 августа текущего года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 3 процентных пунктов и 3,5 процентных пункта соответственно. Ранее по семейной ипотеке на ИЖС и многоквартирные дома оно рассчитывалось по формуле: ключевая ставка Центробанка, увеличенная на 2 процентного пункта, минус ставка по льготной программе (по дальневосточной и арктической ипотеке - увеличенная на 1,5 процентного пункта).
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финансы, банки, рф, дом.рф, ипотека
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Дом.РФ, ипотека
"Дом.РФ" оценил вероятность остановки ипотеки в России
Гольдберг: ипотека в России может остановиться без мер поддержки для банков
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Ипотека в России может остановиться без сохранения мер поддержки для банков в виде повышенного возмещения по льготным кредитам, заявил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
"Мера носит временный характер. Чтобы ипотека продолжалась, необходимо продление выплаты возмещения в размере 3-3,3 процентных пункта по ИЖС и многоквартирным домам соответственно как минимум до конца года. Если этого не произойдет, мы видим большие риски для отрасли как ипотечной, так и банковской", - сказал Гольдберг в эфире ЕРЗ.РФ.
Он уточнил, что мера помогла банкам выдавать ипотеку, имея хотя бы нулевую рентабельность, то есть без прибыли, но и не в убыток. Если возмещение прекратится, то банки, как обратил внимание Гольдберг, будут выбирать между убытками по ипотеке и по проектному финансированию.
"Я надеюсь, что такой вероятности (не продления возмещения - ред.) нет. Иначе банкам будет нечем покрыть убыток и выдачи ипотеки в известной степени остановятся", - добавил Гольдберг.
Минфин РФ увеличил возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для поддержки выдачи льготных ипотечных кредитов с 7 февраля до 6 августа текущего года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 3 процентных пунктов и 3,5 процентных пункта соответственно. Ранее по семейной ипотеке на ИЖС и многоквартирные дома оно рассчитывалось по формуле: ключевая ставка Центробанка, увеличенная на 2 процентного пункта, минус ставка по льготной программе (по дальневосточной и арктической ипотеке - увеличенная на 1,5 процентного пункта).
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