https://1prime.ru/20250605/ispaniya-858228678.html

Испания выступила против увеличения военных расходов в НАТО, пишут СМИ

Испания выступила против увеличения военных расходов в НАТО, пишут СМИ - 05.06.2025, ПРАЙМ

Испания выступила против увеличения военных расходов в НАТО, пишут СМИ

Испания остается единственной страной НАТО, выступающей против введения целевого показателя расходов на оборону в размере 5% ВВП, что ставит под угрозу... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T13:43+0300

2025-06-05T13:43+0300

2025-06-05T13:43+0300

испания

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МАДРИД, 5 июн – ПРАЙМ. Испания остается единственной страной НАТО, выступающей против введения целевого показателя расходов на оборону в размере 5% ВВП, что ставит под угрозу достижение соглашения на предстоящей встрече альянса в Гааге, сообщает газета ABC со ссылкой на дипломатические источники. "Правительство Педро Санчеса (премьер-министра Испании - ред.) в настоящее время препятствует достижению консенсуса в НАТО по вопросу утверждения процентного увеличения военных расходов… Несмотря на то, что несколько стран открыто говорят о трудностях в достижении этой цели (увеличения оборонных расходов до 5% ВВП) из-за бюджетных или технических проблем, Испания - единственная страна, которая в настоящее время выступает против этого", - пишет издание. По его информации, правительство Санчеса отказывается поддерживать не только саму цифру, но и принцип установления определенного процента оборонных инвестиций относительно ВВП. Вместо этого Мадрид предлагает зафиксировать обязательства в виде "целей по наращиванию оборонных возможностей", как ранее заявляла министр обороны Маргарита Роблес. В НАТО решения принимаются только на основе консенсуса, и если Санчес не изменит свою позицию, он может напрямую столкнуться с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Гааге, подчеркивает издание. Несмотря на существующие бюджетные и политические сложности в ряде стран, таких как Франция, Италия или Португалия, ни одно из правительств не выдвигало прямых возражений против новой цели. В случае дальнейших разногласий не исключена возможность пересмотра размещения американских войск в Европе, число которых составляет около 80 тысяч, пишет газета. Отмечается, что Вашингтон может частично сократить контингент, что станет символом охлаждения трансатлантических отношений. Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством Плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 миллиарда евро. В четверг министры обороны стран-участниц НАТО обсуждают на заседании в Брюсселе подготовку к саммиту альянса в Гааге 24-25 июня, главной темой которого будет значительное увеличение инвестиций в оборону.

https://1prime.ru/20250605/nato-858216127.html

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испания, нато, ввп, оборона