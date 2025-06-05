Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Испания выступила против увеличения военных расходов в НАТО, пишут СМИ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250605/ispaniya-858228678.html
Испания выступила против увеличения военных расходов в НАТО, пишут СМИ
Испания выступила против увеличения военных расходов в НАТО, пишут СМИ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Испания выступила против увеличения военных расходов в НАТО, пишут СМИ
Испания остается единственной страной НАТО, выступающей против введения целевого показателя расходов на оборону в размере 5% ВВП, что ставит под угрозу... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T13:43+0300
2025-06-05T13:43+0300
испания
нато
ввп
оборона
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/89/762408942_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_46b5b15b5ac95cf7f737d87e28018128.jpg
МАДРИД, 5 июн – ПРАЙМ. Испания остается единственной страной НАТО, выступающей против введения целевого показателя расходов на оборону в размере 5% ВВП, что ставит под угрозу достижение соглашения на предстоящей встрече альянса в Гааге, сообщает газета ABC со ссылкой на дипломатические источники. "Правительство Педро Санчеса (премьер-министра Испании - ред.) в настоящее время препятствует достижению консенсуса в НАТО по вопросу утверждения процентного увеличения военных расходов… Несмотря на то, что несколько стран открыто говорят о трудностях в достижении этой цели (увеличения оборонных расходов до 5% ВВП) из-за бюджетных или технических проблем, Испания - единственная страна, которая в настоящее время выступает против этого", - пишет издание. По его информации, правительство Санчеса отказывается поддерживать не только саму цифру, но и принцип установления определенного процента оборонных инвестиций относительно ВВП. Вместо этого Мадрид предлагает зафиксировать обязательства в виде "целей по наращиванию оборонных возможностей", как ранее заявляла министр обороны Маргарита Роблес. В НАТО решения принимаются только на основе консенсуса, и если Санчес не изменит свою позицию, он может напрямую столкнуться с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Гааге, подчеркивает издание. Несмотря на существующие бюджетные и политические сложности в ряде стран, таких как Франция, Италия или Португалия, ни одно из правительств не выдвигало прямых возражений против новой цели. В случае дальнейших разногласий не исключена возможность пересмотра размещения американских войск в Европе, число которых составляет около 80 тысяч, пишет газета. Отмечается, что Вашингтон может частично сократить контингент, что станет символом охлаждения трансатлантических отношений. Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством Плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 миллиарда евро. В четверг министры обороны стран-участниц НАТО обсуждают на заседании в Брюсселе подготовку к саммиту альянса в Гааге 24-25 июня, главной темой которого будет значительное увеличение инвестиций в оборону.
https://1prime.ru/20250605/nato-858216127.html
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/89/762408942_56:0:969:685_1920x0_80_0_0_940c6dd6e369fe2475d4531da8172dc9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
испания, нато, ввп, оборона
ИСПАНИЯ, НАТО, ВВП, оборона
13:43 05.06.2025
 
Испания выступила против увеличения военных расходов в НАТО, пишут СМИ

ABC: Испания выступает против увеличения военных расходов НАТО до 5% ВВП

© flickr.com / R.DuranФлаг Испании
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© flickr.com / R.Duran
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАДРИД, 5 июн – ПРАЙМ. Испания остается единственной страной НАТО, выступающей против введения целевого показателя расходов на оборону в размере 5% ВВП, что ставит под угрозу достижение соглашения на предстоящей встрече альянса в Гааге, сообщает газета ABC со ссылкой на дипломатические источники.
"Правительство Педро Санчеса (премьер-министра Испании - ред.) в настоящее время препятствует достижению консенсуса в НАТО по вопросу утверждения процентного увеличения военных расходов… Несмотря на то, что несколько стран открыто говорят о трудностях в достижении этой цели (увеличения оборонных расходов до 5% ВВП) из-за бюджетных или технических проблем, Испания - единственная страна, которая в настоящее время выступает против этого", - пишет издание.
По его информации, правительство Санчеса отказывается поддерживать не только саму цифру, но и принцип установления определенного процента оборонных инвестиций относительно ВВП. Вместо этого Мадрид предлагает зафиксировать обязательства в виде "целей по наращиванию оборонных возможностей", как ранее заявляла министр обороны Маргарита Роблес.
В НАТО решения принимаются только на основе консенсуса, и если Санчес не изменит свою позицию, он может напрямую столкнуться с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Гааге, подчеркивает издание.
Несмотря на существующие бюджетные и политические сложности в ряде стран, таких как Франция, Италия или Португалия, ни одно из правительств не выдвигало прямых возражений против новой цели. В случае дальнейших разногласий не исключена возможность пересмотра размещения американских войск в Европе, число которых составляет около 80 тысяч, пишет газета. Отмечается, что Вашингтон может частично сократить контингент, что станет символом охлаждения трансатлантических отношений.
Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством Плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 миллиарда евро.
В четверг министры обороны стран-участниц НАТО обсуждают на заседании в Брюсселе подготовку к саммиту альянса в Гааге 24-25 июня, главной темой которого будет значительное увеличение инвестиций в оборону.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
НАТО ожидает от Нидерландов увеличения расходов на оборону до 3,5% ВВП
10:39
 
ИСПАНИЯНАТОВВПоборона
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала