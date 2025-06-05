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Япония следит за дипломатическими усилиями по Украине
Япония следит за дипломатическими усилиями по Украине - 05.06.2025, ПРАЙМ
Япония следит за дипломатическими усилиями по Украине
Правительство Японии внимательно следит за дипломатическими усилиями стран по украинскому вопросу, включая состоявшийся телефонный разговор президентов России и | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T06:18+0300
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ТОКИО, 5 июн – ПРАЙМ. Правительство Японии внимательно следит за дипломатическими усилиями стран по украинскому вопросу, включая состоявшийся телефонный разговор президентов России и США, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с президентом России Владимиром Путиным, их разговор длился 1 час 15 минут. Он также заявил, что беседа с Путиным была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру".
Как заявил, в свою очередь, журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков, в разговоре лидеров России и США было подчеркнуто, что Украина, которая провела накануне переговоров в Стамбуле атаку на российские аэродромы и гражданские объекты, пыталась сорвать переговоры. При этом, американский лидер подтвердил в беседе с президентом РФ, что США не были в курсе планов киевского режима. По словам Ушакова, тема обмена заключёнными между Россией и США и тексты проектов меморандумов РФ и Украины по урегулированию конфликта не обсуждались в разговоре лидеров. Путин и Трамп также договорились продолжать контакты по Украине, в том числе на высшем уровне и по другим каналам.
"Мы осведомлены о том, что ситуация на Украине обсуждалась во время телефонного разговора на высшем уровне между США и Россией, состоявшегося 4 июня, и что обе стороны опубликовали результаты разговора. Мы внимательно следим с большим интересом за дипломатическими усилиями соответствующих стран в этом вопросе, включая данные переговоры", - подчеркнул Хаяси.
Генсек японского кабмина вновь повторил позицию Токио о намерении сотрудничать с международным сообществом и вновь выразил надежду на "позитивные действия России" для достижения скорейшего полного прекращения огня и установления прочного мира.
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Япония следит за дипломатическими усилиями по Украине
Премьер Японии Хаяси: Токио следит за дипломатическими усилиями по Украине
ТОКИО, 5 июн – ПРАЙМ. Правительство Японии внимательно следит за дипломатическими усилиями стран по украинскому вопросу, включая состоявшийся телефонный разговор президентов России и США, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с президентом России Владимиром Путиным, их разговор длился 1 час 15 минут. Он также заявил, что беседа с Путиным была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру".
Как заявил, в свою очередь, журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков, в разговоре лидеров России и США было подчеркнуто, что Украина, которая провела накануне переговоров в Стамбуле атаку на российские аэродромы и гражданские объекты, пыталась сорвать переговоры. При этом, американский лидер подтвердил в беседе с президентом РФ, что США не были в курсе планов киевского режима. По словам Ушакова, тема обмена заключёнными между Россией и США и тексты проектов меморандумов РФ и Украины по урегулированию конфликта не обсуждались в разговоре лидеров. Путин и Трамп также договорились продолжать контакты по Украине, в том числе на высшем уровне и по другим каналам.
"Мы осведомлены о том, что ситуация на Украине обсуждалась во время телефонного разговора на высшем уровне между США и Россией, состоявшегося 4 июня, и что обе стороны опубликовали результаты разговора. Мы внимательно следим с большим интересом за дипломатическими усилиями соответствующих стран в этом вопросе, включая данные переговоры", - подчеркнул Хаяси.
Генсек японского кабмина вновь повторил позицию Токио о намерении сотрудничать с международным сообществом и вновь выразил надежду на "позитивные действия России" для достижения скорейшего полного прекращения огня и установления прочного мира.