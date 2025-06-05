https://1prime.ru/20250605/kabel-858211327.html

Чили и Google проложат подводный кабель между Южной Америкой и Австралией

Чили и Google проложат подводный кабель между Южной Америкой и Австралией - 05.06.2025, ПРАЙМ

Чили и Google проложат подводный кабель между Южной Америкой и Австралией

Чилийская госкомпания Desarrollo País и Google создадут совместное предприятие Humboldt Connect для эксплуатации первого подводного кабеля между Южной Америкой... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T08:47+0300

2025-06-05T08:47+0300

2025-06-05T08:47+0300

технологии

австралия

чили

южная америка

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МЕХИКО, 5 июн - ПРАЙМ. Чилийская госкомпания Desarrollo País и Google создадут совместное предприятие Humboldt Connect для эксплуатации первого подводного кабеля между Южной Америкой и Австралией. "Этот проект, который соединит регион Вальпараисо с Австралией через более чем 14 тысяч километров кабеля, представляет собой конкретное выражение того, как мы представляем место Чили в XXI веке: как открытой, надежной страны, полностью приверженной активной международной интеграции", - заявил министр иностранных дел Альберто ван Клаверен, его цитату приводит МИД Чили в заявлении на своем сайте. Совместное предприятие предусматривает равные доли инвестиций Desarrollo País и Google. Его задача - обеспечить коммерческий успех проекта, включая взаимодействие с операторами связи, клиентами из телеком-сектора и академическими сетями. Новая компания будет обеспечивать подключение и глобальную коммерциализацию оптоволоконного кабеля. "Эта инфраструктура имеет потенциал принести пользу соседним странам, таким как Аргентина, Парагвай и Бразилия, облегчая им доступ к более диверсифицированным, безопасным и эффективным цифровым маршрутам", - добавил ван Клаверен. Проект прошел несколько этапов: от исследований в 2019-2020 годах до подписания меморандума с Google в 2023 году. В 2024 году была завершена разведка морского дна, определившая окончательный маршрут кабеля. Его прокладка начнется в 2025-2026 годах, а коммерческая эксплуатация - в 2027 году.

https://1prime.ru/20250407/ugroza-856452987.html

австралия

чили

южная америка

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технологии, австралия, чили, южная америка