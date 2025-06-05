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В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 05.06.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T06:52+0300

2025-06-05T06:52+0300

2025-06-05T06:52+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены в 5.00 мск, они продлились полтора часа. "В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.

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