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В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 05.06.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T06:52+0300
2025-06-05T06:52+0300
2025-06-05T06:52+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были введены в 5.00 мск, они продлились полтора часа.
"В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
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Бизнес, Калуга, МОСКВА, Росавиация
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были введены в 5.00 мск, они продлились полтора часа.
"В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.