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"Яндекс Карты" добавили детальную разметку улиц и дорог

"Яндекс Карты" добавили детальную разметку улиц и дорог - 05.06.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Карты" добавили детальную разметку улиц и дорог

"Яндекс Карты" добавили детальную разметку улиц и дорог для всех пользователей - теперь на картах видно, где именно проходит велодорожка, автобусная полоса или... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T12:50+0300

2025-06-05T12:50+0300

2025-06-05T12:50+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. "Яндекс Карты" добавили детальную разметку улиц и дорог для всех пользователей - теперь на картах видно, где именно проходит велодорожка, автобусная полоса или трамвайные пути; раньше такая детализация была доступна только в режиме автомобильной навигации, говорится в релизе компании. "В основе нового поколения Карт - улицы и дороги с детальной разметкой. Чтобы их увидеть, не нужно переходить в режим автомобильной навигации: они видны всегда и доступны для маршрутов пешком, на велосипеде или общественном транспорте. Для этого разметку обновили: так, на карте можно посмотреть, где именно проходит велодорожка, автобусная полоса или трамвайные пути. Подземные переходы выделены фиолетовым цветом и просвечивают через дорожное полотно, что позволяет быстрее понять, куда ведёт тот или иной выход. У каждого из них обозначен тип подъёма: с пандусом или без", - сказано в релизе. Детализированная разметка есть более чем в 40 городах России - и постоянно появляется в новых. В июне она будет доступна для часов с watchOS. Кроме этого, сервис обновил цвета и шрифты: вместо пастельных тонов сейчас используются яркие оттенки, а названия улиц и топонимы теперь лучше читаются. При отдалении карты лучше видно, например, где заканчивается граница города, а на более крупных масштабах - где проходят дороги и тропинки. "Обновление карты коснулось всех сценариев использования сервиса. Например, в режиме "Транспорт" чётче показаны полосы трамвайных путей, а остановки одинаково хорошо видны на всех масштабах карты. В режиме "Навигатор" пробки и названия улиц стали более заметными. А пешеходам реалистичная разметка позволит быстрее найти нужное здание в незнакомой местности. Также на мелких масштабах теперь появляются фото-ориентиры - на них изображены основные достопримечательности. Например, на фото-ориентирах Москвы видны Кремль, МГУ, ГЭС-2 и другие архитектурные доминанты города", - добавили в сервисе.

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