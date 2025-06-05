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Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне 16,5% - 05.06.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T10:12+0300
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АСТАНА, 5 июн - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора. Нацбанк Казахстана в предыдущий раз сохранил базовую ставку на уровне в 16,5% на апрельском заседании. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении. Очередное плановое решение по ставке комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка республики объявит 11 июля.
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Экономика, Банки, Финансы, КАЗАХСТАН, Астана, Нацбанк
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%
АСТАНА, 5 июн - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора.
Нацбанк Казахстана в предыдущий раз сохранил базовую ставку на уровне в 16,5% на апрельском заседании.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении.
Очередное плановое решение по ставке комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка республики объявит 11 июля.
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