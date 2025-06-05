https://1prime.ru/20250605/kazakhstan-858214996.html

Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне 16,5% - 05.06.2025, ПРАЙМ

Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T10:12+0300

2025-06-05T10:12+0300

2025-06-05T10:12+0300

экономика

банки

финансы

казахстан

астана

нацбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg

АСТАНА, 5 июн - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора. Нацбанк Казахстана в предыдущий раз сохранил базовую ставку на уровне в 16,5% на апрельском заседании. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении. Очередное плановое решение по ставке комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка республики объявит 11 июля.

https://1prime.ru/20250525/haval-857896855.html

казахстан

астана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, казахстан, астана, нацбанк