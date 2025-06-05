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Нацбанк Казахстана повысил прогноз роста экономики на 2025 год - 05.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/kazakhstan-858218430.html
Нацбанк Казахстана повысил прогноз роста экономики на 2025 год
Нацбанк Казахстана повысил прогноз роста экономики на 2025 год - 05.06.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Казахстана повысил прогноз роста экономики на 2025 год
Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год повышен до 5-6%, ожидания на 2026 год составляют 4-5%, сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T11:26+0300
2025-06-05T11:26+0300
экономика
финансы
казахстан
астана
нацбанк
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АСТАНА, 5 июн - ПРАЙМ. Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год повышен до 5-6%, ожидания на 2026 год составляют 4-5%, сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана. "Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год был повышен до 5-6% вследствие усиленного внутреннего спроса и роста инвестиционной активности. Прогноз на 2026 год составляет 4-5% с учетом более ритмичного роста в 2025 году и более низкого роста экспорта из-за сценарного снижения цен на нефть по сравнению с прошлым прогнозом. Экономический рост в 2026 году продолжит поддерживаться внутренним спросом и увеличением добычи нефти", - говорится в сообщении. Регулятор в прошлом, мартовском прогнозе сообщал, что ожидания по росту экономики Казахстана на 2025 и 2026 годы несколько снижены - до уровня 4,2-5,2%. В Нацбанке отметили, что экономический рост будет зависеть от успешной реализации структурных реформ, запланированных правительством, включая меры по увеличению инвестиций в основной капитал, привлечению прямых иностранных инвестиций и либерализации экономики. Финрегулятор ожидает, что складывающаяся высокая инфляция требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение более длительного времени, чем предполагалось ранее. "Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону, что обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года", - добавили в Нацбанке. Там отметили, что поддержание текущих условий направлено на стабилизацию инфляционных ожиданий и возвращение инфляции к устойчивой траектории снижения в направлении среднесрочной цели в 5%. Регулятор также сообщил, что не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости. Ранее в четверг Нацбанк вновь, как и в апреле, сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%.
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финансы, казахстан, астана, нацбанк
Экономика, Финансы, КАЗАХСТАН, Астана, Нацбанк
11:26 05.06.2025
 
Нацбанк Казахстана повысил прогноз роста экономики на 2025 год

Нацбанк Казахстана повысил прогноз роста экономики на 2025 год до 5-6%

© Коллаж РИА НовостиФлаг Казахстана и казахские деньги
Флаг Казахстана и казахские деньги - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© Коллаж РИА Новости
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АСТАНА, 5 июн - ПРАЙМ. Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год повышен до 5-6%, ожидания на 2026 год составляют 4-5%, сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.
"Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год был повышен до 5-6% вследствие усиленного внутреннего спроса и роста инвестиционной активности. Прогноз на 2026 год составляет 4-5% с учетом более ритмичного роста в 2025 году и более низкого роста экспорта из-за сценарного снижения цен на нефть по сравнению с прошлым прогнозом. Экономический рост в 2026 году продолжит поддерживаться внутренним спросом и увеличением добычи нефти", - говорится в сообщении.
Регулятор в прошлом, мартовском прогнозе сообщал, что ожидания по росту экономики Казахстана на 2025 и 2026 годы несколько снижены - до уровня 4,2-5,2%.
В Нацбанке отметили, что экономический рост будет зависеть от успешной реализации структурных реформ, запланированных правительством, включая меры по увеличению инвестиций в основной капитал, привлечению прямых иностранных инвестиций и либерализации экономики.
Финрегулятор ожидает, что складывающаяся высокая инфляция требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение более длительного времени, чем предполагалось ранее.
"Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону, что обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года", - добавили в Нацбанке.
Там отметили, что поддержание текущих условий направлено на стабилизацию инфляционных ожиданий и возвращение инфляции к устойчивой траектории снижения в направлении среднесрочной цели в 5%.
Регулятор также сообщил, что не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости. Ранее в четверг Нацбанк вновь, как и в апреле, сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%.
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
10:12
 
ЭкономикаФинансыКАЗАХСТАНАстанаНацбанк
 
 
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