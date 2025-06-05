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В Казахстане оценили влияние укрепления рубля к тенге на инфляцию в стране - 05.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/kazakhstan-858226882.html
В Казахстане оценили влияние укрепления рубля к тенге на инфляцию в стране
В Казахстане оценили влияние укрепления рубля к тенге на инфляцию в стране - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Казахстане оценили влияние укрепления рубля к тенге на инфляцию в стране
Укрепления рубля к тенге при значительном импорте из РФ влияет на инфляцию в Казахстане, заявил председатель Национального банка республики Тимур Сулейменов. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T13:12+0300
2025-06-05T13:12+0300
экономика
россия
финансы
казахстан
нацбанк
рубль
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АСТАНА, 5 июн - ПРАЙМ. Укрепления рубля к тенге при значительном импорте из РФ влияет на инфляцию в Казахстане, заявил председатель Национального банка республики Тимур Сулейменов. "Инфляция в России показала замедление до 10,2% (по состоянию на начало мая - ред.), но по-прежнему существенно превышает целевой уровень. В ответ Банк России продолжает жёсткую политику, удерживая ключевую ставку на уровне 21%, и предполагает её сохранение в диапазоне 19,5-21,5% в текущем году для достижения целевого ориентира (по инфляции - ред.) к концу 2026 года. В данном контексте для Казахстана фактор укрепления рубля к тенге имеет все большую значимость. С одной стороны, это создаёт ценовое преимущество для отечественных производителей, особенно в обрабатывающей промышленности, с другой стороны – в силу значительного импорта из России это влияет на инфляционные процессы", - сказал Сулейменов. Глава Нацбанка отметил, что в целом внешний инфляционный фон складывается для Казахстана неблагоприятно, основными источниками давления выступают высокая инфляция в РФ, а также рост цен на мировых продовольственных рынках. По данным Нацбанка, что годовая инфляция в Казахстане по итогам мая достигла 11,3%. Сулейменов обращает внимание на то, что инфляция в ЕС замедлилась до 2,4%, в США до 2,3%. Он подчеркнул, что несмотря на сохраняющуюся торговую напряжённость, ЕЦБ выражает растущую уверенность в достижении инфляционного таргета, в то же время ФРС сохраняет выжидательную позицию, ставка остаётся без изменений с учётом сохраняющихся инфляционных рисков и неопределённости в отношении экономического развития и направления торговой политики США. Ранее в четверг Нацбанк Казахстана вновь, как и в апреле, сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%.
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россия, финансы, казахстан, нацбанк, рубль
Экономика, РОССИЯ, Финансы, КАЗАХСТАН, Нацбанк, рубль
13:12 05.06.2025
 
В Казахстане оценили влияние укрепления рубля к тенге на инфляцию в стране

Сулейменов: укрепление рубля к тенге влияет на инфляцию в Казахстане

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк" Рубль
 Рубль - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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АСТАНА, 5 июн - ПРАЙМ. Укрепления рубля к тенге при значительном импорте из РФ влияет на инфляцию в Казахстане, заявил председатель Национального банка республики Тимур Сулейменов.
"Инфляция в России показала замедление до 10,2% (по состоянию на начало мая - ред.), но по-прежнему существенно превышает целевой уровень. В ответ Банк России продолжает жёсткую политику, удерживая ключевую ставку на уровне 21%, и предполагает её сохранение в диапазоне 19,5-21,5% в текущем году для достижения целевого ориентира (по инфляции - ред.) к концу 2026 года. В данном контексте для Казахстана фактор укрепления рубля к тенге имеет все большую значимость. С одной стороны, это создаёт ценовое преимущество для отечественных производителей, особенно в обрабатывающей промышленности, с другой стороны – в силу значительного импорта из России это влияет на инфляционные процессы", - сказал Сулейменов.
Глава Нацбанка отметил, что в целом внешний инфляционный фон складывается для Казахстана неблагоприятно, основными источниками давления выступают высокая инфляция в РФ, а также рост цен на мировых продовольственных рынках. По данным Нацбанка, что годовая инфляция в Казахстане по итогам мая достигла 11,3%.
Сулейменов обращает внимание на то, что инфляция в ЕС замедлилась до 2,4%, в США до 2,3%. Он подчеркнул, что несмотря на сохраняющуюся торговую напряжённость, ЕЦБ выражает растущую уверенность в достижении инфляционного таргета, в то же время ФРС сохраняет выжидательную позицию, ставка остаётся без изменений с учётом сохраняющихся инфляционных рисков и неопределённости в отношении экономического развития и направления торговой политики США.
Ранее в четверг Нацбанк Казахстана вновь, как и в апреле, сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%.
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