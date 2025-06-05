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Южнокорейская компания запустит паромную линию между Владивостоком и Сеулом

Южнокорейская компания запустит паромную линию между Владивостоком и Сеулом - 05.06.2025, ПРАЙМ

Южнокорейская компания запустит паромную линию между Владивостоком и Сеулом

Южнокорейская компания планирует в июле вновь запустить паромную линию, соединяющую Сокчхо и Владивосток, перевозки по ней были остановлены в 2024 году,... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T05:42+0300

2025-06-05T05:42+0300

2025-06-05T05:42+0300

бизнес

экономика

россия

владивосток

южная корея

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – ПРАЙМ. Южнокорейская компания планирует в июле вновь запустить паромную линию, соединяющую Сокчхо и Владивосток, перевозки по ней были остановлены в 2024 году, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке. Грузопассажирский паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина №6") 19 ноября 2023 года совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в Сокчхо. Судно ходило дважды в неделю. В начале февраля 2024 года рейсы приостановили. Южнокорейский канал G1 сообщал, что паром не ходит из-за невыплаты зарплаты экипажу, и судьба этого маршрута неизвестна. В апреле 2024 года офис компании-оператора паромной линии во Владивостоке закрылся. "Подтверждено, что корейская логистическая компания в настоящий момент проходит процедуру лицензирования, чтобы перезапустить паромную линию, соединяющую Сокчхо и Владивосток. В порт снова придет пассажирский паром водоизмещением 6000 тонн, который уже стоял на данном маршруте с 2023 года. Тогда на проект возлагали большие надежды, однако линия прекратила работу всего через 4 месяца после открытия из-за финансовых трудностей компании", - сообщает представительство МИД со ссылкой на Hello TV News. Заявка на получение соответствующей лицензии была подана в министерство океанов и рыболовства в мае, а паром, выставленный на аукцион, был выкуплен логистической компанией в феврале и сейчас проходит обслуживание в Китае. Возобновить перевозки пассажиров, контейнеров и автомобилей могут уже в июле. Международные морские перевозки из Сокчхо по линии Сокчхо-Зарубино, которые связывали Южную Корею кратчайшим маршрутом с российским Приморьем и северо-восточными провинциями Китая, начались в апреле 2000 года. Как отмечала мэрия Сокчхо, они внесли существенный вклад в активизацию экономического взаимодействия и гуманитарные обмены, но из-за ухудшения международной обстановки и "сложных таможенных процедур КНР и РФ" морская линия была закрыта, а затем открывалась вновь, однако не выдержав экономических сложностей отрасли после крушения парома "Севоль", окончательно прекратила свою работу. Последний раз рейс по этому маршруту совершался в июне 2014 года. Власти города Сокчхо ранее заявляли РИА Новости, что возрождение паромной линии между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком дает "зеленый свет" активизации обменов в экономической, туристической и других сферах между Южной Кореей и Россией и окажет значительное положительное влияние на местную экономику.

владивосток

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бизнес, россия, владивосток, южная корея