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В "Дом.РФ" сочли возможным кризис рынка жилья в некоторых регионах России
В "Дом.РФ" сочли возможным кризис рынка жилья в некоторых регионах России - 05.06.2025, ПРАЙМ
В "Дом.РФ" сочли возможным кризис рынка жилья в некоторых регионах России
Кризис рынка жилья может грозить некоторым регионам России из-за низкого уровня распроданности, считает руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T13:03+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Кризис рынка жилья может грозить некоторым регионам России из-за низкого уровня распроданности, считает руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. "Там ситуация хуже, чем в среднем по стране. Я понимаю тех, кто опасается кризисов на локальных рынках жилья. Вполне возможно, что такое мы увидим в каких-то регионах", - заявил он в ходе дискуссии, организованной ЕРЗ.РФ. По словам Гольдберга, в среднем по стране сейчас распродано около 55% введенного жилья за этот год, но в некоторых крупных регионах показатель меньше 20%. Аналитик подчеркнул, что речь идет не о Москве, так как распроданность может быть меньше и 40%, и 50%, и там ее будет достаточно, потому что рентабельность намного выше.
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В "Дом.РФ" сочли возможным кризис рынка жилья в некоторых регионах России
Эксперт Гольдберг: кризис рынка жилья может грозить некоторым регионам России
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Кризис рынка жилья может грозить некоторым регионам России из-за низкого уровня распроданности, считает руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
"Там ситуация хуже, чем в среднем по стране. Я понимаю тех, кто опасается кризисов на локальных рынках жилья. Вполне возможно, что такое мы увидим в каких-то регионах", - заявил он в ходе дискуссии, организованной ЕРЗ.РФ.
По словам Гольдберга, в среднем по стране сейчас распродано около 55% введенного жилья за этот год, но в некоторых крупных регионах показатель меньше 20%. Аналитик подчеркнул, что речь идет не о Москве, так как распроданность может быть меньше и 40%, и 50%, и там ее будет достаточно, потому что рентабельность намного выше.
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