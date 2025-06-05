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В Кузбассе отец ребенка на батуте сломал ногу - 05.06.2025, ПРАЙМ
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В Кузбассе отец ребенка на батуте сломал ногу
В Кузбассе отец ребенка на батуте сломал ногу - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Кузбассе отец ребенка на батуте сломал ногу
Кемеровский районный суд взыскал с предпринимателя более 500 тысяч рублей за то, что ребенок на батуте сломал ногу, сообщает объединенный пресс-центр судов... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T06:27+0300
2025-06-05T06:27+0300
бизнес
общество
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КЕМЕРОВО, 5 июн – ПРАЙМ. Кемеровский районный суд взыскал с предпринимателя более 500 тысяч рублей за то, что ребенок на батуте сломал ногу, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. В июне 2024 года истец и его сын посетили надувной батут "Клоун", расположенный в жилом комплексе "Лесная поляна". Стоимость посещения аттракциона составила 200 рублей. Как пояснили в пресс-центре, накануне прошли обильные дожди, из-за чего вода скопилась на поверхности батута, в углублениях и горках. Несмотря на это, аттракцион не был должным образом подготовлен к эксплуатации: воду с поверхности не удалили, а инструктаж по безопасному пользованию аттракционом для ребенка не провели. Ребенок начал кричать, находясь в одной из горок-тоннелей менее чем через пять минут после того, как зашел на аттракцион. Отец немедленно бросился на помощь и обнаружил, что нога сына неестественно вывернута. "Ребенок рассказал, что перед спуском с горки наступил в лужу, в результате ноги промокли, и во время скатывания произошло резкое неконтролируемое торможение, повлекшее перелом ноги", – говорится в сообщении. В судебном заседании представитель ответчика был против удовлетворения исковых требований, утверждая, что факт получения травмы непосредственно на батуте не доказан. Однако доказательств своим словам ответчик не представил. "Суд постановил: исковые требования истца, действующего в интересах несовершеннолетнего сына, к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителя, взыскании компенсации морального вреда и возмещении убытков, удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 350000 рублей, убытки в размере 2616 рублей, штраф в размере 176308 рублей", – сообщили в пресс-центре.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
06:27 05.06.2025
 
В Кузбассе отец ребенка на батуте сломал ногу

Суд взыскал с предпринимателя 500 тысяч рублей за то, что ребенок на батуте сломал ногу

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КЕМЕРОВО, 5 июн – ПРАЙМ. Кемеровский районный суд взыскал с предпринимателя более 500 тысяч рублей за то, что ребенок на батуте сломал ногу, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
В июне 2024 года истец и его сын посетили надувной батут "Клоун", расположенный в жилом комплексе "Лесная поляна". Стоимость посещения аттракциона составила 200 рублей.
Как пояснили в пресс-центре, накануне прошли обильные дожди, из-за чего вода скопилась на поверхности батута, в углублениях и горках. Несмотря на это, аттракцион не был должным образом подготовлен к эксплуатации: воду с поверхности не удалили, а инструктаж по безопасному пользованию аттракционом для ребенка не провели.
Ребенок начал кричать, находясь в одной из горок-тоннелей менее чем через пять минут после того, как зашел на аттракцион. Отец немедленно бросился на помощь и обнаружил, что нога сына неестественно вывернута.
"Ребенок рассказал, что перед спуском с горки наступил в лужу, в результате ноги промокли, и во время скатывания произошло резкое неконтролируемое торможение, повлекшее перелом ноги", – говорится в сообщении.
В судебном заседании представитель ответчика был против удовлетворения исковых требований, утверждая, что факт получения травмы непосредственно на батуте не доказан. Однако доказательств своим словам ответчик не представил.
"Суд постановил: исковые требования истца, действующего в интересах несовершеннолетнего сына, к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителя, взыскании компенсации морального вреда и возмещении убытков, удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 350000 рублей, убытки в размере 2616 рублей, штраф в размере 176308 рублей", – сообщили в пресс-центре.
 
БизнесОбщество
 
 
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