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Российский рынок акций завершил торги четверга умеренным ростом

Российский рынок акций завершил торги четверга умеренным ростом - 05.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги четверга умеренным ростом

Российский рынок акций завершил основные торги четверга умеренным ростом, ожидая позитива от завтрашнего заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T19:20+0300

2025-06-05T19:20+0300

2025-06-05T19:20+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги четверга умеренным ростом, ожидая позитива от завтрашнего заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,7%, до 2 856,61 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,98%, до 1 198,21 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,09%, до 1 137,28 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожал на 0,83%, до 65,4 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в четверг торгуется в плюсе. Поддержку рынку оказывают вышедшие накануне данные по недельной инфляции, которая продолжает свое замедление и составила 0,05% после 0,06% неделей ранее. Данные поддерживают ожидания инвесторов о снижении ключевой ставки в пятницу. Мы в базовом сценарии ожидаем сохранение ставки на уровне 21% и смягчение сигнала", - комментирует Денис Обухов из УК "Первая". "Индекс Мосбиржи в четверг в основном умеренно прибавлял, торгуясь в середине диапазона 2800-2900 пунктов. Накануне вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США, инвесторы приветствовали продолжение контактов на высшем уровне с США. Поддержала инвесторов и информация о том, что недельная инфляция в России замедлилась до 0,05%, а годовая, по данным на 2 июня – до 9,66%", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На мировых рынках настроения были неоднородными, инвесторов беспокоят перспективы продолжения торговой войны США, отметил эксперт. "Инвесторы отыгрывали вечерние новости среды о телефонном разговоре президентов РФ и США, что несколько сгладило последний геополитический негатив. Рынок также мог обратить внимание на недельные данные, показавшие дальнейшее замедление инфляции в стране, а отдельным активам поддержку оказывал рост нефтяных цен в мире", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры снижения и роста котировок Заметно подорожали акции "Вуш Холдинга" (+10,36%), ОГК-2 (+4,55%), "Полюса" (+3,56%), ТГК-1 (+3,43%), "М.видео" (+2,99%). "В лидеры роста вышел кикшеринговый сервис "Вуш Холдинг", скорее всего, в связи с летним сезоном и новостями об успехах международных проектов компании. В аутсайдерах ввиду неблагоприятной ситуации на рынке цветных металлов из-за пошлин США оказался "Норникель" (-0,99%)", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Также снизились обыкновенные акции ММК (-0,7%), "СПБ Биржи" (-0,34%), "Русснефти" (-0,12%), "Интер РАО" (-0,11%). Прогнозы "В пятницу динамику рынка определит заседание Банка России. В случае неожиданно сильного снижения ставки при одновременном смягчении сигнала индекс Мосбиржи может устремиться в сторону 3000 пунктов", - рассказал Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает индекс Мосбиржи 6 июня в диапазоне 2800-2900 пунктов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 июня - 2800-2950 пунктов, рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

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