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Матвиенко призвала сделать сельскую ипотеку доступной для тружеников села

Матвиенко призвала сделать сельскую ипотеку доступной для тружеников села - 05.06.2025, ПРАЙМ

Матвиенко призвала сделать сельскую ипотеку доступной для тружеников села

Сельская ипотека должна быть доступной для тружеников села, после введения принципа адресности объемы ее выдачи практически рухнули, сказала спикер Совфеда... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T11:38+0300

2025-06-05T11:38+0300

2025-06-05T11:38+0300

экономика

бизнес

недвижимость

москва

валентина матвиенко

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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Сельская ипотека должна быть доступной для тружеников села, после введения принципа адресности объемы ее выдачи практически рухнули, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Не так давно правительство изменило условия выдачи сельской ипотеки. Она стала более адресной, более точечной. Идея, по существу, правильная. Но после этих нововведений объёмы выдачи сельской ипотеки, можно сказать, рухнули", - сказала сенатор на пленарном заседании Форума тружеников села. По ее словам, "сельская ипотека должна быть доступной". Матвиенко также отметила, что сегодня именно сельские территории являются демографическими лидерами страны. "В сёлах суммарный коэффициент рождаемости остаётся на 16% выше, чем в городах. Эту тенденцию нужно поддерживать. В частности, необходимо создавать условия для того, чтобы молодые семьи переезжали и оставались жить на селе. Для этого важно обеспечивать им возможность обзавестись собственным жильём", - сказала спикер СФ.

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