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Запрет майнинга криптовалют в Забайкайле и Бурятии отложили на два месяца - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Запрет майнинга криптовалют в Забайкайле и Бурятии отложили на два месяца
Запрет майнинга криптовалют в Забайкайле и Бурятии отложили на два месяца - 05.06.2025, ПРАЙМ
Запрет майнинга криптовалют в Забайкайле и Бурятии отложили на два месяца
Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики отложила на 2 месяца вопрос о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в районах... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T13:25+0300
2025-06-05T14:46+0300
финансы
россия
бурятия
забайкалье
майнинг
операции с криптовалютой
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики отложила на 2 месяца вопрос о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в районах Забайкальского края и Бурятии, сообщил кабмин РФ."Принято решение отложить на 2 месяца рассмотрение вопроса о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в Забайкальском крае и Республике Бурятия", - говорится в сообщении.Такое решение было принято, так как нужно оценить выпадающие доходы в электросетевом комплексе и подготовить нормативную базу по механизму перераспределения высвобождаемой мощности от майнинговой нагрузки в пользу социально значимых потребителей в энергодефицитных регионах, пояснил кабмин.В мае замминистра энергетики Евгений Грабчак заявлял РИА Новости, что полный круглогодичный запрет на территориях Забайкалья и Бурятии логичен, так как эти регионы связаны одной энергозоной с югом Иркутской области, где уже введен полный запрет майнинга до 2031 года из-за энергодефицита.Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
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финансы, россия, бурятия, забайкалье, майнинг, операции с криптовалютой
Финансы, РОССИЯ, Бурятия, Забайкалье, майнинг, операции с криптовалютой
13:25 05.06.2025 (обновлено: 14:46 05.06.2025)
 
Запрет майнинга криптовалют в Забайкайле и Бурятии отложили на два месяца

Правкомиссия отложила вопрос о запрете майнинга криптовалют в Забайкалье и Бурятии

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк" Сувенирные монеты с логотипами криптовалют
 Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики отложила на 2 месяца вопрос о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в районах Забайкальского края и Бурятии, сообщил кабмин РФ.
"Принято решение отложить на 2 месяца рассмотрение вопроса о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в Забайкальском крае и Республике Бурятия", - говорится в сообщении.
Такое решение было принято, так как нужно оценить выпадающие доходы в электросетевом комплексе и подготовить нормативную базу по механизму перераспределения высвобождаемой мощности от майнинговой нагрузки в пользу социально значимых потребителей в энергодефицитных регионах, пояснил кабмин.
В мае замминистра энергетики Евгений Грабчак заявлял РИА Новости, что полный круглогодичный запрет на территориях Забайкалья и Бурятии логичен, так как эти регионы связаны одной энергозоной с югом Иркутской области, где уже введен полный запрет майнинга до 2031 года из-за энергодефицита.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
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13:23
 
ФинансыРОССИЯБурятияЗабайкальемайнингоперации с криптовалютой
 
 
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