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Минэнерго и ФАС проработают привлечения криптомайнинга в регионы

Минэнерго и ФАС проработают привлечения криптомайнинга в регионы - 05.06.2025, ПРАЙМ

Минэнерго и ФАС проработают привлечения криптомайнинга в регионы

Минэнерго и ФАС с энергокомпаниями за 2 месяца должны проработать экономическое стимулирование привлечения криптомайнинга в энергопрофицитные регионы, сообщил... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T13:30+0300

2025-06-05T13:30+0300

2025-06-05T13:30+0300

энергетика

финансы

россия

бурятия

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Минэнерго и ФАС с энергокомпаниями за 2 месяца должны проработать экономическое стимулирование привлечения криптомайнинга в энергопрофицитные регионы, сообщил кабмин РФ. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики отложила на 2 месяца вопрос о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в районах Забайкальского края и Бурятии, сообщило ранее в четверг правительство. "Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с энергетическими компаниями за этот период также должны проработать мероприятия по экономическому стимулированию привлечения майнинговой нагрузки в профицитные с точки зрения электроэнергии и мощности регионы", - говорится в сообщении кабмина.

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финансы, россия, бурятия