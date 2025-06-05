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Минэнерго и ФАС проработают привлечения криптомайнинга в регионы - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго и ФАС проработают привлечения криптомайнинга в регионы
Минэнерго и ФАС проработают привлечения криптомайнинга в регионы - 05.06.2025, ПРАЙМ
Минэнерго и ФАС проработают привлечения криптомайнинга в регионы
Минэнерго и ФАС с энергокомпаниями за 2 месяца должны проработать экономическое стимулирование привлечения криптомайнинга в энергопрофицитные регионы, сообщил... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T13:30+0300
2025-06-05T13:30+0300
энергетика
финансы
россия
бурятия
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Минэнерго и ФАС с энергокомпаниями за 2 месяца должны проработать экономическое стимулирование привлечения криптомайнинга в энергопрофицитные регионы, сообщил кабмин РФ. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики отложила на 2 месяца вопрос о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в районах Забайкальского края и Бурятии, сообщило ранее в четверг правительство. "Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с энергетическими компаниями за этот период также должны проработать мероприятия по экономическому стимулированию привлечения майнинговой нагрузки в профицитные с точки зрения электроэнергии и мощности регионы", - говорится в сообщении кабмина.
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финансы, россия, бурятия
Энергетика, Финансы, РОССИЯ, Бурятия
13:30 05.06.2025
 
Минэнерго и ФАС проработают привлечения криптомайнинга в регионы

Минэнерго и ФАС проработают стимулирование привлечения криптомайнинга в регионы

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Минэнерго и ФАС с энергокомпаниями за 2 месяца должны проработать экономическое стимулирование привлечения криптомайнинга в энергопрофицитные регионы, сообщил кабмин РФ.
Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики отложила на 2 месяца вопрос о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в районах Забайкальского края и Бурятии, сообщило ранее в четверг правительство.
"Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с энергетическими компаниями за этот период также должны проработать мероприятия по экономическому стимулированию привлечения майнинговой нагрузки в профицитные с точки зрения электроэнергии и мощности регионы", - говорится в сообщении кабмина.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Запрет майнинга криптовалют в Забайкайле и Бурятии отложили на два месяца
13:25
 
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