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Стоимость меди слабо растет после выхода статданных по китайской экономике

Стоимость меди слабо растет после выхода статданных по китайской экономике - 05.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди слабо растет после выхода статданных по китайской экономике

Стоимость меди незначительно растет в четверг после выхода статистики по деловой активности в Китае, свидетельствуют данные торгов. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T09:32+0300

2025-06-05T09:32+0300

2025-06-05T09:32+0300

экономика

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медь

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди незначительно растет в четверг после выхода статистики по деловой активности в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.17 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,08% - до 4,8905 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,13% - до 9 621,5 доллара, алюминия - выросла на 0,79%, до 2 483 долларов, цинка - опустилась на 0,18%, до 2 701,5 доллара. В четверг были опубликованы экономические данные по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг страны, по версии делового издания Caixin, поднялся, по окончательной оценке, в мае до 51,1 пункта с 50,7 пункта в апреле, что совпало с предварительными данными. Композитный индекс PMI Китая, по окончательным данным, в мае опустился до 49,6 пункта с апрельских 51,1 пункта, предварительно показатель оценивался на уровне 50,7 пункта. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.

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рынок, торги, медь