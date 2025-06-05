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"Сохранение единства": Меркель сделала резкое заявление о Путине - 05.06.2025, ПРАЙМ
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"Сохранение единства": Меркель сделала резкое заявление о Путине
"Сохранение единства": Меркель сделала резкое заявление о Путине - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Сохранение единства": Меркель сделала резкое заявление о Путине
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Европейскому союзу и Соединённым Штатам необходимо сохранять единство, чтобы сформировать убедительный... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T14:25+0300
2025-06-05T14:25+0300
политика
европа
запад
ангела меркель
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Европейскому союзу и Соединённым Штатам необходимо сохранять единство, чтобы сформировать убедительный ответ президенту России Владимиру Путину. Слова Меркель приводит издание Hospodářské noviny.По её словам, важно продолжать оказывать Киеву военную помощь и содействовать в укреплении обороны даже после завершения нынешнего конфликта. Меркель также подчеркнула, что ключевым фактором должна оставаться сохранность нынешней конфигурации западного альянса."Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США", — заявила Меркель.В мае Меркель выразила обеспокоенность тем, что Евросоюз может оказаться под угрозой распада из-за отсутствия общего подхода в миграционной политике. Она призвала к выработке согласованных решений в этой сфере, напомнив, что всегда выступала за коллективные меры в рамках ЕС.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что некоторые европейские лидеры не отказались от попыток вернуть бывшего американского президента Дональда Трампа в антироссийскую коалицию, чтобы совместно с Вашингтоном нести ответственность за действия киевских властей, включая проявления насилия.
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европа, запад, ангела меркель, россия, владимир путин, украина
Политика, ЕВРОПА, ЗАПАД, Ангела Меркель, РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА
14:25 05.06.2025
 
"Сохранение единства": Меркель сделала резкое заявление о Путине

Меркель: Запад должен продолжать поддержку Украины ради убедительного ответа Путину

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Европейскому союзу и Соединённым Штатам необходимо сохранять единство, чтобы сформировать убедительный ответ президенту России Владимиру Путину. Слова Меркель приводит издание Hospodářské noviny.
По её словам, важно продолжать оказывать Киеву военную помощь и содействовать в укреплении обороны даже после завершения нынешнего конфликта. Меркель также подчеркнула, что ключевым фактором должна оставаться сохранность нынешней конфигурации западного альянса.
"Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США", — заявила Меркель.
В мае Меркель выразила обеспокоенность тем, что Евросоюз может оказаться под угрозой распада из-за отсутствия общего подхода в миграционной политике. Она призвала к выработке согласованных решений в этой сфере, напомнив, что всегда выступала за коллективные меры в рамках ЕС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что некоторые европейские лидеры не отказались от попыток вернуть бывшего американского президента Дональда Трампа в антироссийскую коалицию, чтобы совместно с Вашингтоном нести ответственность за действия киевских властей, включая проявления насилия.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
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ПолитикаЕВРОПАЗАПАДАнгела МеркельРОССИЯВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
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