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"Сохранение единства": Меркель сделала резкое заявление о Путине
"Сохранение единства": Меркель сделала резкое заявление о Путине - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Сохранение единства": Меркель сделала резкое заявление о Путине
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Европейскому союзу и Соединённым Штатам необходимо сохранять единство, чтобы сформировать убедительный... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T14:25+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Европейскому союзу и Соединённым Штатам необходимо сохранять единство, чтобы сформировать убедительный ответ президенту России Владимиру Путину. Слова Меркель приводит издание Hospodářské noviny.По её словам, важно продолжать оказывать Киеву военную помощь и содействовать в укреплении обороны даже после завершения нынешнего конфликта. Меркель также подчеркнула, что ключевым фактором должна оставаться сохранность нынешней конфигурации западного альянса."Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США", — заявила Меркель.В мае Меркель выразила обеспокоенность тем, что Евросоюз может оказаться под угрозой распада из-за отсутствия общего подхода в миграционной политике. Она призвала к выработке согласованных решений в этой сфере, напомнив, что всегда выступала за коллективные меры в рамках ЕС.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что некоторые европейские лидеры не отказались от попыток вернуть бывшего американского президента Дональда Трампа в антироссийскую коалицию, чтобы совместно с Вашингтоном нести ответственность за действия киевских властей, включая проявления насилия.
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"Сохранение единства": Меркель сделала резкое заявление о Путине
Меркель: Запад должен продолжать поддержку Украины ради убедительного ответа Путину
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Европейскому союзу и Соединённым Штатам необходимо сохранять единство, чтобы сформировать убедительный ответ президенту России Владимиру Путину. Слова Меркель приводит издание Hospodářské noviny
.
По её словам, важно продолжать оказывать Киеву военную помощь и содействовать в укреплении обороны даже после завершения нынешнего конфликта. Меркель также подчеркнула, что ключевым фактором должна оставаться сохранность нынешней конфигурации западного альянса.
"Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США", — заявила Меркель.
В мае Меркель выразила обеспокоенность тем, что Евросоюз может оказаться под угрозой распада из-за отсутствия общего подхода в миграционной политике. Она призвала к выработке согласованных решений в этой сфере, напомнив, что всегда выступала за коллективные меры в рамках ЕС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что некоторые европейские лидеры не отказались от попыток вернуть бывшего американского президента Дональда Трампа в антироссийскую коалицию, чтобы совместно с Вашингтоном нести ответственность за действия киевских властей, включая проявления насилия.
"Это безумно". В Германии обрушились на Мерца из-за плана по России