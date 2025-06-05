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"Это безумно". В Германии обрушились на Мерца из-за плана по России - 05.06.2025, ПРАЙМ
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"Это безумно". В Германии обрушились на Мерца из-за плана по России
"Это безумно". В Германии обрушились на Мерца из-за плана по России - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Это безумно". В Германии обрушились на Мерца из-за плана по России
Настоящая политика канцлера Германии Фридриха Мерца по России и Украине стала безумием. Об этом заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T13:07+0300
2025-06-05T13:07+0300
политика
украина
россия
германия
фридрих мерц
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Настоящая политика канцлера Германии Фридриха Мерца по России и Украине стала безумием. Об этом заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в беседе с блогером Марио Науфалу."Немецкий канцлер действительно собирается отправить танки, ракеты, миллиарды долларов на Украину для борьбы против России, в то время как президент США Дональд Трамп ведет переговоры о мире и прекращении огня. Вы понимаете, насколько это безумно?" — отметила политик.Она также обратила внимание на нежелание немцев финансово помогать Украине и поставлять оружие в Киев.Ранее канцлер ФРГ заявил, что Германия сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине.
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украина, россия, германия, фридрих мерц
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц
13:07 05.06.2025
 
"Это безумно". В Германии обрушились на Мерца из-за плана по России

Сопредседатель АдГ Вайдель назвала политику Мерца по России и Украине безумием

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Настоящая политика канцлера Германии Фридриха Мерца по России и Украине стала безумием. Об этом заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в беседе с блогером Марио Науфалу.
"Немецкий канцлер действительно собирается отправить танки, ракеты, миллиарды долларов на Украину для борьбы против России, в то время как президент США Дональд Трамп ведет переговоры о мире и прекращении огня. Вы понимаете, насколько это безумно?" — отметила политик.
Она также обратила внимание на нежелание немцев финансово помогать Украине и поставлять оружие в Киев.
Ранее канцлер ФРГ заявил, что Германия сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине.
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ПолитикаУКРАИНАРОССИЯГЕРМАНИЯФридрих Мерц
 
 
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