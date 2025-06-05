https://1prime.ru/20250605/merts-858226178.html

"Это безумно". В Германии обрушились на Мерца из-за плана по России

"Это безумно". В Германии обрушились на Мерца из-за плана по России - 05.06.2025, ПРАЙМ

"Это безумно". В Германии обрушились на Мерца из-за плана по России

Настоящая политика канцлера Германии Фридриха Мерца по России и Украине стала безумием. Об этом заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T13:07+0300

2025-06-05T13:07+0300

2025-06-05T13:07+0300

политика

украина

россия

германия

фридрих мерц

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Настоящая политика канцлера Германии Фридриха Мерца по России и Украине стала безумием. Об этом заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в беседе с блогером Марио Науфалу."Немецкий канцлер действительно собирается отправить танки, ракеты, миллиарды долларов на Украину для борьбы против России, в то время как президент США Дональд Трамп ведет переговоры о мире и прекращении огня. Вы понимаете, насколько это безумно?" — отметила политик.Она также обратила внимание на нежелание немцев финансово помогать Украине и поставлять оружие в Киев.Ранее канцлер ФРГ заявил, что Германия сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине.

https://1prime.ru/20250528/zelenskiy-857999595.html

украина

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украина, россия, германия, фридрих мерц