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США нарастили ввоз платины из России, но сократили закупки титана
США нарастили ввоз платины из России, но сократили закупки титана - 05.06.2025, ПРАЙМ
США нарастили ввоз платины из России, но сократили закупки титана
США в апреле нарастили ввоз платины из России до максимальных с октября прошлого года 115,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных... | 05.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. США в апреле нарастили ввоз платины из России до максимальных с октября прошлого года 115,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. За месяц поставки выросли на треть, а в годовом выражении — почти на четверть. Россия стала вторым среди основных поставщиков платины в США, поднявшись на одну позицию. Бельгия, которая занимала эту позицию в начале весны, в апреле из-за падения поставок в 11 раз выпала из пятерки и стала шестой среди крупнейших экспортеров платины в Штаты. Лидером оставалась Южная Африка, при этом ее экспорт снизился на четверть в месячном выражении и на пятую часть в годовом выражении — до 270,8 миллиона долларов. Тройку лидеров теперь замыкает Германия, чьи продажи за месяц сократились на 20% и составили 66,4 миллиона долларов.В то же время, по данным американской таможни, США сократили поставки титана из России до минимума с октября 2022 года. За апрель закупки упали почти в шесть раз — до 804,9 тысячи долларов против 4,75 миллиона месяцем ранее. В середине весны прошлого года поставки составляли 2,7 миллиона. В целом за четыре первых месяца текущего года Штаты закупили российского титана на 9,6 миллиона долларов против 10,8 миллиона годом ранее.Крупнейшим поставщиком титана для США в апреле оставалась Япония, которая нарастила продажи до 31,5 миллиона долларов с 28,4 миллиона в марте. Вторым был Казахстан, чей экспорт увеличился до 11,5 миллиона долларов с 11 миллионов. Третьей стала Германия, чей экспорт подскочил в 1,6 раза — до 9 миллионов долларов.
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мировая экономика, сша, москва, бельгия, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, БЕЛЬГИЯ, Дональд Трамп
США нарастили ввоз платины из России, но сократили закупки титана
США в апреле нарастили ввоз платины из России до 115,6 миллиона долларов
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. США в апреле нарастили ввоз платины из России до максимальных с октября прошлого года 115,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
За месяц поставки выросли на треть, а в годовом выражении — почти на четверть.
Россия стала вторым среди основных поставщиков платины в США, поднявшись на одну позицию. Бельгия, которая занимала эту позицию в начале весны, в апреле из-за падения поставок в 11 раз выпала из пятерки и стала шестой среди крупнейших экспортеров платины в Штаты.
Лидером оставалась Южная Африка, при этом ее экспорт снизился на четверть в месячном выражении и на пятую часть в годовом выражении — до 270,8 миллиона долларов. Тройку лидеров теперь замыкает Германия, чьи продажи за месяц сократились на 20% и составили 66,4 миллиона долларов.
В то же время, по данным американской таможни, США сократили поставки титана из России до минимума с октября 2022 года. За апрель закупки упали почти в шесть раз — до 804,9 тысячи долларов против 4,75 миллиона месяцем ранее. В середине весны прошлого года поставки составляли 2,7 миллиона. В целом за четыре первых месяца текущего года Штаты закупили российского титана на 9,6 миллиона долларов против 10,8 миллиона годом ранее.
Крупнейшим поставщиком титана для США в апреле оставалась Япония, которая нарастила продажи до 31,5 миллиона долларов с 28,4 миллиона в марте. Вторым был Казахстан, чей экспорт увеличился до 11,5 миллиона долларов с 11 миллионов. Третьей стала Германия, чей экспорт подскочил в 1,6 раза — до 9 миллионов долларов.
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