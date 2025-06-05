https://1prime.ru/20250605/metall-858239305.html

США нарастили ввоз платины из России, но сократили закупки титана

США нарастили ввоз платины из России, но сократили закупки титана - 05.06.2025, ПРАЙМ

США нарастили ввоз платины из России, но сократили закупки титана

США в апреле нарастили ввоз платины из России до максимальных с октября прошлого года 115,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T18:33+0300

2025-06-05T18:33+0300

2025-06-05T18:33+0300

экономика

мировая экономика

сша

москва

бельгия

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/58/842085864_0:295:3117:2048_1920x0_80_0_0_50475b714616b21feae0a847e4c31110.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. США в апреле нарастили ввоз платины из России до максимальных с октября прошлого года 115,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. За месяц поставки выросли на треть, а в годовом выражении — почти на четверть. Россия стала вторым среди основных поставщиков платины в США, поднявшись на одну позицию. Бельгия, которая занимала эту позицию в начале весны, в апреле из-за падения поставок в 11 раз выпала из пятерки и стала шестой среди крупнейших экспортеров платины в Штаты. Лидером оставалась Южная Африка, при этом ее экспорт снизился на четверть в месячном выражении и на пятую часть в годовом выражении — до 270,8 миллиона долларов. Тройку лидеров теперь замыкает Германия, чьи продажи за месяц сократились на 20% и составили 66,4 миллиона долларов.В то же время, по данным американской таможни, США сократили поставки титана из России до минимума с октября 2022 года. За апрель закупки упали почти в шесть раз — до 804,9 тысячи долларов против 4,75 миллиона месяцем ранее. В середине весны прошлого года поставки составляли 2,7 миллиона. В целом за четыре первых месяца текущего года Штаты закупили российского титана на 9,6 миллиона долларов против 10,8 миллиона годом ранее.Крупнейшим поставщиком титана для США в апреле оставалась Япония, которая нарастила продажи до 31,5 миллиона долларов с 28,4 миллиона в марте. Вторым был Казахстан, чей экспорт увеличился до 11,5 миллиона долларов с 11 миллионов. Третьей стала Германия, чей экспорт подскочил в 1,6 раза — до 9 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20250605/zoloto-858212603.html

сша

москва

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, москва, бельгия, дональд трамп