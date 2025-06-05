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СМИ: Франция не оплатила военные заказы на восемь миллиардов евро
СМИ: Франция не оплатила военные заказы на восемь миллиардов евро - 05.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Франция не оплатила военные заказы на восемь миллиардов евро
Французское государство в рамках "стратегии перевооружения" президента Эммануэля Макрона разместило, но не оплатило военные заказы на сумму 8 миллиардов евро,... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T23:08+0300
2025-06-05T23:08+0300
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ПАРИЖ, 5 июн - ПРАЙМ. Французское государство в рамках "стратегии перевооружения" президента Эммануэля Макрона разместило, но не оплатило военные заказы на сумму 8 миллиардов евро, минобороны нужно рассчитаться с ними до конца года, сообщает телеканал BFMTV. "Министерству вооруженных сил придется погасить задолженность в размере 8 миллиардов евро за уже заказанную, но еще не оплаченную военную технику до конца года", - указывает СМИ. Как отмечает телеканал, в майском отчете сената Франции указано, что этот долг вырос вдвое за последние два года. "Франция говорит о "военной экономике", но армия работает в кредит. Закон о военном планировании предусматривает бюджет в 413 миллиардов евро до 2030 года. Но этот бюджет уже в значительной степени исчерпан, поскольку 99 миллиардов будут использованы для погашения старых обязательств. Результат: на новые заказы осталось очень мало денег", - резюмирует СМИ. Тревогу по поводу государственных долгов уже выразили такие оборонные компании, как Airbus и Thales, которая сообщила, что в первом квартале 2025 года число ее заказов снизилось на 60%. Французский бюджет на 2025 подразумевает режим жесткой экономии с связи растущим внешним долгом, обслуживание которого обходится в более чем 60 миллиардов евро в год, и бюджетным дефицитом. Минфин заявил, что стране необходимо сэкономить 40 миллиардов евро, чтобы сдержать дефицит на уровне 5,4%. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро в этом году, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Макрон в марте заявил о необходимости перевооружения Франции на фоне угрозы, якобы исходящей от РФ, и призвал наращивать инвестиции в оборону, для чего не исключил использования средств французов. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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франция, париж, эммануэль макрон, airbus, thales
ФРАНЦИЯ, Париж, Эммануэль Макрон, Airbus, Thales
СМИ: Франция не оплатила военные заказы на восемь миллиардов евро
BFMTV: Франция разместила, но не оплатила военные заказы на 8 миллиардов евро
ПАРИЖ, 5 июн - ПРАЙМ. Французское государство в рамках "стратегии перевооружения" президента Эммануэля Макрона разместило, но не оплатило военные заказы на сумму 8 миллиардов евро, минобороны нужно рассчитаться с ними до конца года, сообщает телеканал BFMTV.
"Министерству вооруженных сил придется погасить задолженность в размере 8 миллиардов евро за уже заказанную, но еще не оплаченную военную технику до конца года", - указывает СМИ.
Как отмечает телеканал, в майском отчете сената Франции указано, что этот долг вырос вдвое за последние два года.
"Франция говорит о "военной экономике", но армия работает в кредит. Закон о военном планировании предусматривает бюджет в 413 миллиардов евро до 2030 года. Но этот бюджет уже в значительной степени исчерпан, поскольку 99 миллиардов будут использованы для погашения старых обязательств. Результат: на новые заказы осталось очень мало денег", - резюмирует СМИ.
Тревогу по поводу государственных долгов уже выразили такие оборонные компании, как Airbus и Thales, которая сообщила, что в первом квартале 2025 года число ее заказов снизилось на 60%.
Французский бюджет на 2025 подразумевает режим жесткой экономии с связи растущим внешним долгом, обслуживание которого обходится в более чем 60 миллиардов евро в год, и бюджетным дефицитом. Минфин заявил, что стране необходимо сэкономить 40 миллиардов евро, чтобы сдержать дефицит на уровне 5,4%.
При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро в этом году, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Макрон в марте заявил о необходимости перевооружения Франции на фоне угрозы, якобы исходящей от РФ, и призвал наращивать инвестиции в оборону, для чего не исключил использования средств французов.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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