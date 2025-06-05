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В Минэнерго допустили продление отсрочки по налогам для угольщиков

В Минэнерго допустили продление отсрочки по налогам для угольщиков - 05.06.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго допустили продление отсрочки по налогам для угольщиков

Отсрочка по налогам может быть продлена после 1 декабря для всех или ряда угольных компаний в России, если ситуация не улучшится, заявил замминистра энергетики... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T15:03+0300

2025-06-05T15:03+0300

2025-06-05T15:03+0300

россия

добыча угля

промышленность

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Отсрочка по налогам может быть продлена после 1 декабря для всех или ряда угольных компаний в России, если ситуация не улучшится, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Энергетика". "Компаниям угольной отрасли будет предоставлена отсрочка по налогам и страховым взносам, начиная с 1 июня по 1 декабря этого года. Мы будем смотреть за ситуацией, если обстановка не будет улучшаться, то по отдельным компаниям и в целом может быть принято решение о продлении этой отсрочки", - приводятся в сообщении Минэнерго его слова.

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россия, добыча угля, промышленность