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В Минэнерго допустили продление отсрочки по налогам для угольщиков - 05.06.2025, ПРАЙМ
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В Минэнерго допустили продление отсрочки по налогам для угольщиков
В Минэнерго допустили продление отсрочки по налогам для угольщиков - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго допустили продление отсрочки по налогам для угольщиков
Отсрочка по налогам может быть продлена после 1 декабря для всех или ряда угольных компаний в России, если ситуация не улучшится, заявил замминистра энергетики... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:03+0300
2025-06-05T15:03+0300
россия
добыча угля
промышленность
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Отсрочка по налогам может быть продлена после 1 декабря для всех или ряда угольных компаний в России, если ситуация не улучшится, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Энергетика". "Компаниям угольной отрасли будет предоставлена отсрочка по налогам и страховым взносам, начиная с 1 июня по 1 декабря этого года. Мы будем смотреть за ситуацией, если обстановка не будет улучшаться, то по отдельным компаниям и в целом может быть принято решение о продлении этой отсрочки", - приводятся в сообщении Минэнерго его слова.
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россия, добыча угля, промышленность
РОССИЯ, добыча угля, Промышленность
15:03 05.06.2025
 
В Минэнерго допустили продление отсрочки по налогам для угольщиков

Исламов: отсрочка по налогам может быть продлена для угольных компаний в России

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Отсрочка по налогам может быть продлена после 1 декабря для всех или ряда угольных компаний в России, если ситуация не улучшится, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Энергетика".
"Компаниям угольной отрасли будет предоставлена отсрочка по налогам и страховым взносам, начиная с 1 июня по 1 декабря этого года. Мы будем смотреть за ситуацией, если обстановка не будет улучшаться, то по отдельным компаниям и в целом может быть принято решение о продлении этой отсрочки", - приводятся в сообщении Минэнерго его слова.
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