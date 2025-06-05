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В Минпромторге рассказали о росте спроса на специалистов БАС - 05.06.2025, ПРАЙМ
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В Минпромторге рассказали о росте спроса на специалистов БАС
В Минпромторге рассказали о росте спроса на специалистов БАС - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о росте спроса на специалистов БАС
Рост числа компаний на российском рынке гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) повышает потребность отрасли в квалифицированных кадрах - спрос на... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T11:46+0300
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Рост числа компаний на российском рынке гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) повышает потребность отрасли в квалифицированных кадрах - спрос на таких специалистов в настоящее время вырос почти на 20% по сравнению с 2024 годом, следует из слов замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака. В Минпромторге сообщили, что в Тольятти стартовал "Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025". Форум собрал ведущих представителей российской отрасли БАС, включая разработчиков, производителей и потребителей услуг. "Рост числа компаний на рынке беспилотных авиационных систем неизбежно повышает потребность отрасли в квалифицированных кадрах. Если в прошлом году мы зафиксировали спрос на 26 тысяч гражданских специалистов, то уже сегодня эта цифра превысила отметку в 31 тысячу", - сообщил Шпак, его слова приводятся пресс-службой ведомства. Замглавы Минпромторга подчеркнул, что помимо традиционных профессий, связанных с эксплуатацией БАС, отрасль формирует принципиально новые специальности - инженеров-разработчиков, программистов и техников по обслуживанию сложных технических комплексов. По его словам, эти компетенции будут востребованы и в смежных секторах экономики, включая робототехнику.
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бизнес, россия, промышленность, москва, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, РФ, Минпромторг
11:46 05.06.2025
 
В Минпромторге рассказали о росте спроса на специалистов БАС

Шпак: спрос на специалистов БАС на российском рынке с начала года вырос на 20%

© Unsplash/Dose MediaДрон, бпла
Дрон, бпла
© Unsplash/Dose Media
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Рост числа компаний на российском рынке гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) повышает потребность отрасли в квалифицированных кадрах - спрос на таких специалистов в настоящее время вырос почти на 20% по сравнению с 2024 годом, следует из слов замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака.
В Минпромторге сообщили, что в Тольятти стартовал "Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025". Форум собрал ведущих представителей российской отрасли БАС, включая разработчиков, производителей и потребителей услуг.
"Рост числа компаний на рынке беспилотных авиационных систем неизбежно повышает потребность отрасли в квалифицированных кадрах. Если в прошлом году мы зафиксировали спрос на 26 тысяч гражданских специалистов, то уже сегодня эта цифра превысила отметку в 31 тысячу", - сообщил Шпак, его слова приводятся пресс-службой ведомства.
Замглавы Минпромторга подчеркнул, что помимо традиционных профессий, связанных с эксплуатацией БАС, отрасль формирует принципиально новые специальности - инженеров-разработчиков, программистов и техников по обслуживанию сложных технических комплексов. По его словам, эти компетенции будут востребованы и в смежных секторах экономики, включая робототехнику.
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