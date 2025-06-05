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Акции Tesla упали на 8,99% на фоне конфликта между Маском и Трампом
Акции Tesla упали на 8,99% на фоне конфликта между Маском и Трампом - 05.06.2025, ПРАЙМ
Акции Tesla упали на 8,99% на фоне конфликта между Маском и Трампом
Котировки акций компании Tesla с начала торгов в четверг снизились на 8,99% на фоне обострения публичного конфликта между главой компании Илоном Маском и... | 05.06.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Котировки акций компании Tesla с начала торгов в четверг снизились на 8,99% на фоне обострения публичного конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные бирж. На открытии торгов на Уолл-стрит в 09.30 по североамериканскому восточному времени (16.30 мск) акции Tesla стоили 323,87 доллара. По последним данным, они торгуются на уровне около 304 долларов, а двумя часами ранее их стоимость падала примерно до 302 долларов. Ранее днем Трамп заявил, что разочарован Маском. Бизнесмен в ответ подчеркнул, что считает вклад Tesla в политический успех Трампа ключевым, и выразил недовольство позицией президента. Он также отметил, что поддержка республиканцев со стороны бизнес-сообщества, в том числе его самого, сыграла решающую роль в исходе выборов. Кроме того, Маск вновь раскритиковал продвигаемый администрацией Трампа законопроект о сокращении федеральных расходов и сохранении налоговых льгот, заявив, что документ принимался в спешке и угрожает финансовой стабильности США.
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Экономика, Рынок, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Tesla
Акции Tesla упали на 8,99% на фоне конфликта между Маском и Трампом
Котировки акций Tesla с начала торгов снизились на 8,99%
ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Котировки акций компании Tesla с начала торгов в четверг снизились на 8,99% на фоне обострения публичного конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные бирж.
На открытии торгов на Уолл-стрит в 09.30 по североамериканскому восточному времени (16.30 мск) акции Tesla стоили 323,87 доллара. По последним данным, они торгуются на уровне около 304 долларов, а двумя часами ранее их стоимость падала примерно до 302 долларов.
Ранее днем Трамп заявил, что разочарован Маском. Бизнесмен в ответ подчеркнул, что считает вклад Tesla в политический успех Трампа ключевым, и выразил недовольство позицией президента. Он также отметил, что поддержка республиканцев со стороны бизнес-сообщества, в том числе его самого, сыграла решающую роль в исходе выборов. Кроме того, Маск вновь раскритиковал продвигаемый администрацией Трампа законопроект о сокращении федеральных расходов и сохранении налоговых льгот, заявив, что документ принимался в спешке и угрожает финансовой стабильности США.
Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ