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Акции Tesla упали на 8,99% на фоне конфликта между Маском и Трампом - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Акции Tesla упали на 8,99% на фоне конфликта между Маском и Трампом
Акции Tesla упали на 8,99% на фоне конфликта между Маском и Трампом - 05.06.2025, ПРАЙМ
Акции Tesla упали на 8,99% на фоне конфликта между Маском и Трампом
Котировки акций компании Tesla с начала торгов в четверг снизились на 8,99% на фоне обострения публичного конфликта между главой компании Илоном Маском и... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T21:06+0300
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Котировки акций компании Tesla с начала торгов в четверг снизились на 8,99% на фоне обострения публичного конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные бирж. На открытии торгов на Уолл-стрит в 09.30 по североамериканскому восточному времени (16.30 мск) акции Tesla стоили 323,87 доллара. По последним данным, они торгуются на уровне около 304 долларов, а двумя часами ранее их стоимость падала примерно до 302 долларов. Ранее днем Трамп заявил, что разочарован Маском. Бизнесмен в ответ подчеркнул, что считает вклад Tesla в политический успех Трампа ключевым, и выразил недовольство позицией президента. Он также отметил, что поддержка республиканцев со стороны бизнес-сообщества, в том числе его самого, сыграла решающую роль в исходе выборов. Кроме того, Маск вновь раскритиковал продвигаемый администрацией Трампа законопроект о сокращении федеральных расходов и сохранении налоговых льгот, заявив, что документ принимался в спешке и угрожает финансовой стабильности США.
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рынок, сша, вашингтон, дональд трамп, tesla
Экономика, Рынок, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Tesla
21:06 05.06.2025
 
Акции Tesla упали на 8,99% на фоне конфликта между Маском и Трампом

Котировки акций Tesla с начала торгов снизились на 8,99%

© Unsplash/Austin RamseyЛоготип Tesla
Логотип Tesla
© Unsplash/Austin Ramsey
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Котировки акций компании Tesla с начала торгов в четверг снизились на 8,99% на фоне обострения публичного конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные бирж.
На открытии торгов на Уолл-стрит в 09.30 по североамериканскому восточному времени (16.30 мск) акции Tesla стоили 323,87 доллара. По последним данным, они торгуются на уровне около 304 долларов, а двумя часами ранее их стоимость падала примерно до 302 долларов.
Ранее днем Трамп заявил, что разочарован Маском. Бизнесмен в ответ подчеркнул, что считает вклад Tesla в политический успех Трампа ключевым, и выразил недовольство позицией президента. Он также отметил, что поддержка республиканцев со стороны бизнес-сообщества, в том числе его самого, сыграла решающую роль в исходе выборов. Кроме того, Маск вновь раскритиковал продвигаемый администрацией Трампа законопроект о сокращении федеральных расходов и сохранении налоговых льгот, заявив, что документ принимался в спешке и угрожает финансовой стабильности США.
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ЭкономикаРынокСШАВАШИНГТОНДональд ТрампTesla
 
 
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